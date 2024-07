Googles morselskap Alphabet er i langt fremskredne samtaler om å kjøpe Wiz, et oppstartsselskap innenfor cybersikkerhet, opplyser kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

SELGER TIL ALPHABET: Wiz-gründer og -toppsjef Assaf Rappaport. Foto: LinkedIn

En avtale kan ifølge avisen være nært forestående for selskapet Alphabet priser til rundt 23 milliarder dollar (tilsvarende drøye 247 milliarder kroner). Går avtalen i boks, snakker vi om det største oppkjøpet teknologikjempen har gjort noensinne.

Prisingen av Wiz har gått til himmels siden toppsjef Assaf Rappaport og flere kolleger etablerte selskapet i 2020. Leverandøren av sikkerhetsprogramvare for skytjenester hentet i mai i år inn én milliard dollar til en prising på 12 milliarder dollar. Selskapet er ett av få utenfor AI-sektoren som har skaffet finansiering til en høyere prising i 2024.

En prising på 23 milliarder dollar tilsvarer altså nesten en dobling på litt over to måneder, dersom partene lander en avtale.

Rakettvekst

Wiz brukte ifølge Wall Street Journal 18 måneder på å løfte årlig gjentakende inntekter til 100 millioner dollar, noe som hadde økt til 350 millioner dollar i 2023. Det New York-baserte selskapet – med velkjente ventureinvestorer som Sequoia Capital og Andreessen Horowitz i ryggen – har partnerskapsavtaler med større skyaktører som Amazon og Microsoft, i tillegg til Google.

For Wiz-gründerne er ikke dette den første suksesshistorien, ettersom de solgte sitt første oppstartsselskap Adallom til Microsoft for 320 millioner dollar i 2015. Etter salget jobbet de mange år i Microsoft før de altså startet opp Wiz.

Før Wiz-transaksjonen er 12,5 milliarder dollar for Motorola Mobility i 2012 Googles største oppkjøp hittil. Andre store kjøp har vært 2,1 milliarder dollar for Fitbit i 2021 og 3,2 milliarder dollar for Nest Labs i 2014 – i tillegg til YouTube, DoubleClick, Looker og Waze.

Venter på dom

Google har ifølge avisen jobbet med å styrke sin virksomhet innen skybasert cybersikkerhet de siste årene, og kjøpte for to år siden et annet sikkerhetsselskap, Mandiant, for nesten 5,4 milliarder dollar. Dette er enn så lenge Googles nest største oppkjøp noensinne.

Samtalene om å kjøpe Wiz pågår samtidig som Google venter på dommen i et antitrust-søksmål fra USAs justisdepartement over påstander om at selskapet brukte ulovlige midler for å styrke sin dominans innen nettsøk. Fjorårets antitrust-søksmål var det andre fra departementet mot Google.

I tillegg til antitrust-trusselen har høye renter bidratt til å bremse oppkjøpsaktiviteten i teknologisektoren den siste tiden, men i oppkjøp som har funnet sted har cybersikkerhet vært i fokus, og tidligere i år fullførte Cisco kjøpet av Splunk for 28 milliarder dollar.