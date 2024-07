Den nye Schibsted-sjefen: skuffer i sitt første kvartal som leder

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Torsdag morgen la den nye konsernsjefen Christian Printzell Halvorsen i Schibsted fram tallene for årets andre kvartal. I løpet av kvartalet fikk Schibsted et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 546 millioner kroner, opp fra 538 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en oppgang på 1,4 prosent.

Analytikerkorpset ventet en EBITDA på 555 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Tidligere i år ble Schibsted Media solgt ut og vil være fullt eid av Tinius Trust, mens Schibsted Marketplaces forble notert på Oslo Børs. Schibsted Marketplaces er altså den delen som vil fortsette å handles som Schibsted ASA inntil et nytt navn blir kunngjort, og det er disse som nå rapporterer tallene for andre kvartal.

Etterkommeren av Skogen-Lund var tidligere sjef for Schibsteds forretningsområde Nordic Marketplaces, og tiltrådte sin nye stilling etter gjennomføringen av salget. Nordic Marketplaces alene fikk en EBITDA på 568 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 8 prosent siden i fjor, og kommer etter en lengre periode med nedgang.

Schibsted vil nå fokusere på fire kjernevertikaler: Mobilitet, Eiendom, Jobb og Gjenbrukshandel.

– Andre kvartal 2024 markerte flere viktige milepæler i den strategiske transformasjonen av Schibsted, som vi startet på i fjor høst. Som den nye administrerende direktøren for Schibsted Marketplaces er jeg begeistret for å lede et selskap som vil være sentrert rundt fire kjernevertikaler, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i en børsmelding.

I juni ble det kjent at Schibsted skal si opp 250 ansatte, på veien mot å bli et mer rendyrket selskap. På kapitalmarkedsdagen for fjerde kvartal ønsker de å presentere sin strategi, organisatorisk oppsett og økonomiske rammer som de forventer å ferdigstille i løpet av de neste månedene.

– Vi er nå i en posisjon hvor vi kan ta avgjørende grep for å forbedre lønnsomheten som et mer fokusert selskap. Dette inkluderer å gjøre organisatoriske endringer og kostnadsbesparende tiltak. I juni presenterte jeg vårt nye lederteam, noe som resulterte i en flatere organisasjon. Vi startet også medarbeidersamtaler om planlagte endringer som vil redusere arbeidsstyrken vår med omtrent 250 stillinger, sier han.