Det amerikanske justisdepartementet anser videodelingsappen TikTok som en nasjonal sikkerhetstrussel og sier selskapet samler inn sensitiv informasjon fra appens brukerne, melder Bloomberg.

Den sensitive informasjonen TikTok angivelig samler inn inkluderer de amerikanske brukers synspunkter på våpenkontroll, abort og religion.

Justisdepartementet offentliggjorde detaljene i rettsdokumenter fredag, som svar på et føderalt søksmål TikTok inngav i mai som utfordrer et mulig amerikansk forbud mot appen.

TikTok har mer enn 170 millioner månedlige brukere i USA.

Bekymret for Kina

Rettsdokumentene fra fredag viser at justisdepartementet er bekymret for at informasjonen TikTok henter fra amerikanske brukere deles med Kina. Videre er de bekymret for at kinesiske myndigheter kan sensurere eller påvirke innholdet som vises for amerikanske brukere.

Justisdepartementet sier også at TikTok har en historie med å sensurere innhold og manipulere algoritmen sin etter anvisning fra ByteDance.

TikTok har tidligere uttalt at kinesiske myndigheter ikke kan få tilgang til amerikanske brukerdata og har forsvart datainnsamlingsmetodene deres.

– Å beskytte personvernet og sikkerheten til de som bruker TikTok er en av våre topp prioriteter, sa selskapet.

Amerikansk forbud

President Joe Biden skrev under en lov i april som krever at det TikToks morsselskap ByteDance, selger plattformen innen 19. januar eller blir utestengt fra å operere i USA.

Siden President Biden underskrev loven har flere tilbudt å kjøpe videodelingsappen, blant annet den amerikanske milliardæren Frank McCourt.

McCourt er blant annet kjent for å eie baseballaget Los Angeles Dodgers i USA og fotballaget Marseille i Frankrike. Han har lenge gått hardt ut mot store tek-selskaper, som han mener er med på påvirke barn negativt og polarisere samfunnet.