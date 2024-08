Intel nærmer seg en eksistensiell krise

Etter at det amerikanske teknologiselskapet Intel i går leverte en brutal kvartalsrapport og varslet kostnadskutt klør nå analytikerne seg i hodet og stiller spørsmål ved selskapets fremtid.

Selskapet rapporterte 12,8 milliarder dollar i inntekter for andre kvartal, som er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med fjoråret. Bunnlinjen endte i rødt med et negativt driftsresultat på 1,6 millioner dollar, hvilket gir et tap på 38 cent pr. aksje.

Aksjen kollapset

Samtidig oppga halvlederselskapet tall på forventet inntjening i inneværende kvartal, hvor de venter inntekter i tredje kvartal på mellom 12,5 og 13,5 milliarder dollar.

Anlytikerne ventet inntektsprognoser på 14,4 milliarder, og markedet reagerte på nyheten ved å sende aksjen ned hele 26,1 prosent ved handelsslutt fredag.

Dette markerte det verste fallet for Intel-aksjen på 50 år da aksjen falt 30,9 prosent på én dag.

«Intel sine problemer når nå «det eksistensielle», sa Bernstein-analytiker, Stacy Rasgon, til MarketWatch.

Kutter 15.000 ansatte

Adm. direktør Pat Gelsinger varslet samtidig i et brev til de ansatte at rundt 15.000 mister jobben. Det tilsvarer 15 prosent av halvlederselskapets ansatte. De fleste må gå innen utgangen av året.

– Kostnadene våre er for høye, marginene våre er for lave. Vi trenger dristigere grep for å adressere begge – spesielt gitt våre finansielle resultater og utsiktene til andre halvdel av 2024, som er tøffere enn tidligere antatt, skriver Pat Gelsinger i brevet til de ansatte.



Jeffries-analytiker, Blayne Curtis, sa at Intels fallende markedsandel, marginpress og kostnadskutt «lukter mer som en spiral enn en løsning, ettersom at tiden for en løsning renner ut».

Utgiftskuttene kan hjelpe inntjening per aksje og fri kontantstrøm på kort sikt, men selskapet «ser usannsynlig ut til å løse noen av de grunnleggende utfordringene på lang sikt», fortsetter Curtis.

Curtis kutter kursmålet fra 34 dollar til 28 dollar på Intel-aksjen, men beholder sin «hold-posisjon».

Kutter utbyttene for første gang på over 30 år

Intel har de siste årene forsøkt å styrke sin produksjonarm og bygge ut en støperivirksomhet, som kan lage databrikker for andre selskaper.

Rasgon omtaler satsingen som å være i strid med en mye mer dempet virkelighet og markedsutsikter for selskapet, som ser ut til å ha blitt «kjørt rett inn i en vegg».

Selskapet varslet i tillegg om kostnadskutt og reduksjon i investeringene. Ifølge uttalelsen fra selskapet vil de kutte utbytte til aksjonærene fra og med fjerde kvartal, inntil « kontantstrømmene forbedres til bærekraftig høyere nivåer».

Teknologiselskapet ble startet i 1968, og har betalt utbytte til aksjonærene siden 1992. Selskapet har fått stadig økt konkurranse fra AMD, Qualcomm og Nvidia, som alle tre har passert Intel i markedsverdi.

Aksjen er ned 39 prosent så langt i år.