I løpet av juni og juli utviklet NVIDIA-aksjen , som er en av de såkalte «Magnificent Seven» aksjene, en rektangel-formasjon og en dobbel-topp-formasjon, med topp i overkant av 135 dollar og bunn/halslinje på 118 dollar. Da 118-nivået ble brutt 24. juli utløste det et kraftig salgssignal. Det åpnet for at aksjen kunne falle mot bunnen i den stigende trenden og 100 dollar.

Trenden punktert

Aksjen falt til 102,54 dollar, før den snudde opp og i tråd med teorien testes bunnlinjen i vendepunktsformasjonen. Mandag falt aksjen videre til 90,69 dollar på det laveste, før den endte dagen på 100,45 dollar. Den stigende trenden ble med det punktert.

NVIDIA: Aksjen har utviklet en fallende sekundærtrend og punkterte bunnlinjen i den stigende trenden mandag. Chart: Tradingview / Finansavisen

Tirsdag korrigerte aksjen opp igjen mot bunnlinjen i den stigende trenden, også det i tråd med teorien. Det kan også være rom for en korreksjon opp mot toppen i den fallende sekundærtrenden, i området 109,50 til 112 dollar.

For å snu den fallende tendensen må RSI begynne å sette stigende bunner, over den fra midten av april. I tillegg må den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet brytes. Tirsdag ble det antydet en bunn over den fra 30. juli. Fortsetter RSI opp kan det være et signal om et forestående brudd på 50-nivået og den fallende trendlinjen.

Korreksjoner

Fortsetter den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet å legge en demper på utviklingen i stigningstakten, kan eventuelle korreksjoner opp mot tidligere høyder bli forbigående.

Brudd på den tekniske motstanden i området 109,50 til 112 dollar, kan det i så fall åpne for videre oppgang mot den tekniske motstanden på 118-nivået. Neste tekniske motstand over det nivået kommer rundt 124 dollar.

Snur aksjen ned igjen og bekrefter bruddet på den stigende trenden og den fallende sekundærtrenden, kan det åpne for nytt fall ned mot 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 95-nivået. Under 95-nivået kommer neste tekniske støtte rundt 85,50 dollar, og mer ned mot den tekniske støtten på 76,0-nivået.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.