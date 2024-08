Da den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt gjennom den tekniske støtten på 17.720-nivået ble også halslinjen i en hode-skulder-formasjon brutt. Det åpnet da for videre fall til 16.809.

Vendepunktene

Etter en korreksjon opp mot den brutte halslinjen, falt indeksen videre til 15.708,54 på det laveste mandag. Det kan også ha dannet høyre skulder i en større hode-skulder-formasjon, med halslinje på 17.100. Gitt at det er en ny og større vendepunktsformasjon, åpnet bruddet på 17.100-nivået for et fall ned mot 15.552.

NASDAQ: Den teknologitunge indeksen har brutt den stigende trenden. Hva nå? Chart: Tradingview / Finansavisen

Den tekniske støtten på 17.000-nivået og 16.735-nivået ble brutt. Den stigende trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt ble også brutt, før indeksen endte tirsdagen på den tekniske støtten på 16.200-nivået.

23,6 prosentnivå på 16.660 ble for øvrig også brutt (Fibonacci Retracement). 38,2 prosentnivået kommer på 15.425.

Les også Underholdningsgigant straffes etter kvartalstall New York-børsen åpner i pluss. Walt Disney faller over tre prosent etter selskapets kvartalspresentasjon.

Indeksen var kraftig overkjøpt før nedturen. I forkant av fallet ble også den positive undertonen i RSI-chartet brutt den 11. juli, og 18. juli ble også 50-nivået brutt. Etter en liten rekyl opp mot den fallende trendlinjen mandag, snudde RSI ned igjen. Det signaliserte lavere stigningstakt fremover.

Hva nå?

Onsdag punkteres 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 16.735-nivået kan bli testet. I følge teorien kan også bunnlinjen i den mulige hode-skulder-formasjonen – nå på 17.000-nivået – bli testet. Bunnlinjen i den brutte trenden, på samme nivået, skal i tråd med teorien også testes.

Bryter indeksen opp, og etablerer seg over, kommer neste tekniske motstand på rundt 17.200. Over der kommer neste tekniske motstand på rundt 17.500.

Snur indeksen ned igjen fra disse nivåene, kan det åpne for fall til 15.552.

For å snu den tendensen som har dominert siden midten av juni, må RSI bryte den fallende trendlinjen, sette stigende bunner og bryte 50-nivået i RSI-chartet.

Les også – Jeg skjønner ikke praten om resesjon Robert Næss mener det ikke er overraskende om markedet får en rekyl etter børsraset. Han synes likevel amerikanske teknologiaksjer fortjente juling. All praten om resesjon forstår han lite av.

Flere tekniske analyser

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.