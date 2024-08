Tidligere i august eksploderte en frakoblet Mercedes-elbil i parkeringskjelleren under et leilighetskompleks i den sør-koreanske byen Incheon, 27 kilometer vest for hovedstaden Seoul.

Mercedes var kjapt ute og «beklaget dypt», men uten å avsløre hvilken modell det dreide seg om. Ifølge det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap ble den aktuelle bilen antatt å inngå i EQE-serien.

Røper batteriprodusenter

Eksplosjonen har trigget en landsomfattende etterforskning av sikkerheten i elbilproduksjon, og tirsdag røpet de sør-koreanske datterselskapene i både Mercedes og BMW sine batterileverandører. Tidligere har Hyundai Motor og Kia gjort det samme.

Avsløringen skjer i forkant av et møte bilprodusentene skal ha med regjeringen for å diskutere kortsiktige tiltak som kan redusere risikoen for ytterligere elbilbranner, melder Bloomberg.

Møtet skal finne sted tirsdag.

– Forbrukertilliten svekket

Nyhetsbyrået karakteriserer den fulle avsløringen av batterileverandører som et «sjeldent grep», ettersom disse typisk holdes hemmelig verden over. Mercedes har ikke spesifisert hvem som laget batteriet i elbilen som tok fyr, men ifølge lokale medier skal leverandøren være det kinesiske selskapet Farasis Energy.

Det sør-koreanske transportdepartementet skal ha rådet Mercedes til å gjøre en inspeksjon av den aktuelle bilen.

– Det er vanskelig å si på dette tidspunkt om Farasis-batterier er problemet, men generelt er oppfatningen at risikoen er høyere med mindre batteriprodusenter enn store produsenter som CATL eller sør-koreanske produsenter. Inntil problemet er løst forventes forbrukernes tillit til elbiler å være svekket en stund, sier DS Asset Management-forvalter Yoon Joonwon i Seoul til Bloomberg.

Tilbyr gratis inspeksjoner

Mercedes Korea tilbyr ifølge en uttalelse gratis inspeksjoner for alle sine elbilmodeller fra onsdag, og har også kunngjort planer om å donere rundt 4,5 milliarder won (3,3 millioner dollar) for å hjelpe innbyggere som ble rammet av eksplosjonen – selv om etterforskningen av brannen fortsatt pågår.

200 familier ble evakuert og rundt 70 biler ble skadet som en følge av hendelsen.

Ifølge Bloomberg-estimater for produksjonskapasitet i årene 2023-25 rangeres Farasis som den 15. største batteriprodusenten på verdensbasis. Selskapet begynte å levere batterier til Mercedes i 2018 som en del av en 8-årig kontrakt, og ifølge lokale medier ble den tyske bilprodusenten strategisk investor i selskapet to år senere.