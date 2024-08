Tidlig torsdag morgen la AutoStore frem fasiten for andre kvartal. Det meste av fokuset til analytikerene i forkant av rapporten var rettet mot ordreinngangen, som sier mye om farten i selskapet.

For andre kvartal endte ordreinngangen på 141,4 millioner dollar. På forhånd anslo analytikerne en ordreinngang på 169 millioner dollar, ifølge konsensusestimater innhentet av AutoStore blant ti meglerhus.



Til sammenligning lå ordreinngangen på henholdsvis 183 og 163,9 millioner dollar i første og fjerde kvartal. Den nye ordreinngangen ligger med andre ord nesten 23 prosent lavere ved utgangen av andre kvartal enn i første.

Ifølge rapporten reflekterer fallet i ordreinngangen at sluttkundene i bransjen bruker lenger tid på å ta beslutninger, samt «normale variasjoner fra ett kvartal til et annet».

Torsdag ettermiddag faller aksjen med over 15 prosent til 11,16 kroner.

Fra minus til pluss

«I våre samtaler med kunder er det tydelig at de fortsatt er forpliktet til lagerautomatisering. Dette gjelder på tvers av alle sluttmarkeder og regioner. Det er imidlertid klart at de samme kundene er forsiktige med tidspunktet for sin forpliktelse på grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen med vedvarende høye renter», sier konsernsjef Mats Hovland Vikse i meldingen.

Når det gjelder omsetningen landet den på 154,2 millioner dollar i andre kvartal, mot 175,5 millioner dollar samme kvartal i fjor. Ser man på de første seks månedene av året ligger omsetningen til robotlagerselskapet så langt ti prosent under fjoråret.

Samtidig landet driftsresultat på 62,6 millioner dollar, mot minus 183,4 millioner dollar målt mot andre kvartal i fjor.

Analytikerkorpset hadde i forkant av tallene ventet en omsetning og et driftsresultat på henholdsvis 168 og 62 millioner dollar.

Resultat etter skatt endte på 44,7 millioner dollar i kvartalet, mot minus 148,1 millioner dollar andre kvartal i fjor. Dette var også 3,7 millioner dollar mer enn forventet hos analytikerne.

AutoStore (Mill. USD) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 154,2 175,5 Driftsresultat 62,6 –183,4 Resultat før skatt 57,3 –193,0 Resultat etter skatt 44,7 –148,1

Reservert guiding

I rapporten skriver selskapet at det opplever sterk underliggende markedsaktivitet og en sunn pipeline. Det ser også en økt andel av store flerårige prosjekter i ordrebeholdningen.

«Samtidig er det, i dette usikre økonomiske miljøet, utfordrende å forutsi nøyaktig hvor lang tid det tar å flytte muligheter gjennom pipelinen til ordreinngang, og til slutt til inntekter», heter det i rapporten.

Videre skriver robotlagerselskapet at det er sikre på at deres løsninger blir viktigere fremover, drevet av sekulære trender som netthandel og økende arbeidskostnader.