Medieplattformen X (tidligere twitter) har ifølge Reuters uttalt at det kommer til å stenge ned driften i Basil med umiddelbar virkning, som følge av det selskapet selv omtaler som et sensureringspålegg gitt av den brasilianske dommeren Alexandre de Moraes.

X, som eies av Elon Musk, hevder at Moraes i hemmelighet har truet med å fengsle en av selskapets juridiske representanter, dersom det ikke etterkommer krav om å fjerne enkelte typer innhold fra plattformen.

Reuters skriver videre at X har publisert bilder av et dokument som skal være signert av Moraes. Ifølge dokumentet trues Rachel Nova Conceicao i X med både bøter og fengsel dersom X ikke etterkommer kravene.

«For å beskytte våre ansatte har vi besluttet å legge ned driften i Brasil, med umiddelbar virkning», uttaler selskapet ifølge Reuters.

Brasils høyesterett vil verken bekrefte eller avkrefte overfor Reuters om dokumentet er ekte. X melder at deres tjenester vil fortsette å være tilgjengelige i Brasil.

– Grunnlovsstridig

Uenigheten med Moraes skal ha oppstått tidligere i år da han ba X om å blokkere enkelte X-kontoer som omtales som «digital militias». Disse er beskyldt for å spre fake news og hatpropaganda under tidligere president Jair Bolsonaros regime.

Moraes åpnet også en etteforskning mot Elon Musk tidligere i år, etter at han uttalte at han ville gjenåpne stengte X-kontoer som dommeren tidligere hadde bedt om å blokkere. Musk kalte da beslutningen for grunnlovsstridig.