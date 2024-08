Taiwan Semiconductor (TSMC) har nå startet byggingen av sin første europeiske fabrikk i Dresden, Øst-Tyskland, skriver Bloomberg. Selskapet er en viktig aktør i halvlederindustrien og er verdens største kontraktsprodusent av chips. De har blant annet kunder som Nvidia og Apple i porteføljen.

Initiativet i Europa vil bidra til å sikre chipforsyningen mens spenningen i chip-kappløpet forblir høyt mellom USA og Kina. Produksjonen er planlagt å starte ved utgangen av 2027.

Prislappen for fabrikken er budsjettert til 10 milliarder euro (116,86 milliarder kroner), hvor rundt halvparten vil bli dekket av statlige subsidier. Det har blitt startet et fellesforetak for satsingen, European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), hvor TSMC eier 70 prosent.

Kampen om halvledere

«Vi er avhengige av halvledere for våre bærekraftige fremtidsteknologier, men vi må ikke være avhengige av andre regioner i verden for forsyning av halvledere,» sier Tysklands kansler Olaf Scholz.

Under pandemien ble viktigheten av halvledere virkelig tydelig. Etter forstyrrelser i forsyningskjeden som følge av nedstengningene, oppstod det mangel på chips som førte til blant annet stenging av bilfabrikker.

GLAD SJEF: C.C. Wei, adm. direktør i Taiwan Semiconductor, under åpningsseremonien i Dresden. Foto: Bloomberg

Geopolitikk og halvledere er også svært viktig. Kina er det største markedet for chips, mens vestlige selskaper, som Nvidia, har mottatt anmodninger fra myndighetene om å ikke levere de mest avanserte chipsene til Kina. Kina prøver å utvikle tilsvarende avanserte chips innenlands, men foreløpig tyder det på at de ligger bak.

Taiwan er også kritisk for chip-økosystemet. Mesteparten av TSMCs produksjon skjer i Taiwan. Beijing anser Taiwan som en del av Kina. Hvis noe kritisk skulle skje i forholdet mellom Taiwan og Kina som tvinger TSMC til å stenge ned, vil den globale forsyningskjeden for chips bli sterkt forstyrret.