DNB Markets: SELG CRAYON - Hever likevel kursmålet

I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at han ser blandede signaler om hvorvidt færre antall ansatte hos Crayon vil drive operasjonell giring eller bremse salget og redusere bruttomarginene.

Analysefakta Aksje: Crayon

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 90 (75)

Bjørnsen opprettholder sin salgsanbefaling på aksjen, samtidig som han oppjusterer kursmålet fra 75 til 90 kroner. Han påpeker at forventningene til vekst i Office 365-inntektene er lavere, noe som kan bli en utfordring for Crayon.

Analytikeren forventer at lavere vekst i antall ansatte vil påvirke bruttomarginene negativt og opererer derfor med estimater som ligger tre prosent under konsensus for andre kvartal, og omtrent to prosent under konsensus for perioden 2024-2026. Når det gjelder EBITDA-resultatet ligger hans estimater seks prosent under konsensus for andre kvartal og fem prosent under for 2024-2026.

Til tross for dette ser Bjørnsen en ugunstig risk/reward, og avventer bevis på en bedring i kontantstrømmen før han vurderer å endre sin anbefaling på Crayon-aksjen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.