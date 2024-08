Kreml-talsmann Dmitrij Peskov uttalte ifølge Reuters på en pressekonferanse mandag at Moskva ennå ikke vet «nøyaktig hva Durov er anklaget for», og ville avvente ytterligere kommentarer.

Avfeide Kreml-krav og rømte

39-åringen startet Telegram sammen med sin bror i 2013, men rømte Russland året etter da han angivelig nektet å etterkomme Moskvas krav om tilgang til data om ukrainske brukere som deltok i protester mot et pro-russisk regime. I senere tid har Durov forsøkt å distansere seg selv og Telegram fra Russland – til tross for påstander om at Kreml fortsatt kan ha innflytelse over plattformen.

REAGERER: Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev. Foto: NTB

«Han trodde at han hadde sine største problemer i Russland, og dro. (...) Han ønsket å være en strålende «verdensborger», leve godt uten et hjemland. (...) Han feilberegnet. For våre felles fiender er han fortsatt russisk – uforutsigbar og farlig, med et annet blod», skrev Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev ifølge Financial Times på sin Telegram-konto søndag.

«Russlands Mark Zuckerberg»

Durov er kjent som «Russlands Mark Zuckerberg» etter at han i 2007 var med på å etablere landets heteste sosiale medium VKontakte. Da han ifølge TechCrunch bekreftet sin exit i januar 2014, var VKontakte oppe i 100 millioner brukere.

Telegram, som Durov altså startet året før, har eksplodert i popularitet og antall månedlige aktive brukere nærmer seg én milliard – mot eksempelvis 1,8 milliarder for Metas WhatsApp. Telegram har særlig blitt et «go to-sted» for å lese og formidle nyheter om krig, og appen har blant annet blitt aktivt brukt av ukrainske myndigheter etter Russlands invasjon.

Nå oppsøkes Telegram av mange for informasjon om krigen mellom Hamas og Israel.

Snakket om børsnotering

I et sjeldent intervju med Financial Times i mars i år hevdet Durov at Telegram nærmet seg lønnsomhet, og at en børsnotering var aktuelt. Avisen mente det mest trolig var snakk om en USA-notering.

Durov, som er eneeier av Telegram, hadde ifølge intervjuet mottatt oppkjøpsinteresse som priset selskapet til over 30 milliarder dollar.

– Generelt sett ser vi verdi i en børsnotering som en måte å demokratisere tilgangen til Telegrams verdi, sa Durov til avisen den gang.

Søndag kveld meldte Reuters at fengslingsperioden for Telegram-gründeren hadde blitt utvidet inn i denne uken, men ifølge fransk lov kan man ikke sitte varetektsfengslet i lenger enn 96 timer uten at det blir tatt ut en siktelse.