AI-aksje stuper

Super Micro Computer, som lager servere for blant annet AI-programvare, var tirsdag ettermiddag ned med mer enn 4 prosent. Forklaringen var en rapport fra short-selgeren Hindenburg Research, som hevder å ha nye bevis på regnskapsjuks og merkelige transaksjoner. Hele 37 prosent av selskapets børsverdi har nå forduftet på bare seks måneder. Det hjalp ikke at inntjeningen i det seneste kvartalet bommet på meglerhusenes konsensusestimat.

Også Paramount Global var i nyhetene. Milliardæren Edgar Bronfman Jr. trakk tilbake sitt tilbud om å kjøpe mediakonglomeratets morselskap, National Amusements, for 4,3 milliarder dollar. Årsaken var problemer med å få finansiert transaksjonen. Endringen innebærer at Paramount trolig blir kjøpt av Skydance Media, som kontrolleres av IT-milliardæren David Ellison. Ved firetiden var Paramount-kursen ned med godt over 5 prosent.

I Europa fortsatte børsoppgangen, og tyske Continental var blant vinnerne. Kursen steg med rundt 4 prosent, etter at UBS oppgraderte aksjen fra «nøytral» til «kjøp». Bankens analytiker mener den planlagte utskillelsen av selskapets bildelvirksomhet vil synliggjøre verdier og gjøre den gjenværende dekkbiten mer interessant. Kursmålet på 80 euro tilsier en oppside på 30 prosent.

For øvrig opplyste Tysklands statistiske sentralbyrå at landets BNP krympet med 0,1 prosent fra første til andre kvartal. Tallet var som ventet og innebærer at verdiskapningen er uendret fra fjorårets andre kvartal. Vi må faktisk helt tilbake til første kvartal 2023 for å finne en periode med årlig vekst. Børsindeksen Dax er likevel opp med nesten 20 prosent på et år.

Storbritannia leverte en årlig BNP-vekst på 0,9 prosent i andre kvartal, men nå er det tegn på at landet går inn i en deflasjonsfase. I august sank prisene i butikkene med 0,3 prosent i snitt, etter å ha steget eller vært uendrede i nesten tre år. Hovedårsaken var tilbudssalg på sommerklær og ting til hjemmet, etter noen måneder med skuffende etterspørsel.