Crayon Group Holding la frem fasiten for andre kvartal torsdag morgen, der det blant annet frontet en arbeidskapital på all-time high-nivåer og økt lønnsomhet i kvartalet.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 412 millioner kroner, opp fra 296 millioner samme periode året før. Samtidig hadde selskapet en fri kontantstrøm på 599 millioner kroner, der konsensus ventet 307 millioner kroner.

Resultatet vokste samtidig fra 68 millioner kroner i andre kvartal i fjor, til 134 millioner kroner i år.

Flere analytikere jubler i morgentimene over at teknologiselskapet har sust forbi konsensus på flere punkter, og aksjen stiger ovevr elleve prosent torsdag ettermiddag.

Likvel biter DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen seg merke i at ikke alt er så rosenrødt i den ferske rapporten.

Flat vekst

Ifølge rapporten landet arbeidskapitalen på 1.403 millioner kroner, men Wang Bjørnsen mener oppgangen hovedsakelig var drevet av at leverandørgjelden vokste raskere enn kundefordringer.

– Videre, når det gjelder forbedring av innkrevinger, ser det ut til at underliggende gjennomsnittlig kredittiden (DSO) lå flatt på desimalen sammenlignet med samme periode i fjor, sier Wang Bjørnsen.



– Videre ser rentekostnadene i resultatregnskapet ut til å antyde at gjennomsnittlig arbeidskapital kan ha forverret seg sammenlignet med samme periode i fjor og forrige kvartal, basert på den impliserte renten som ikke er relatert til obligasjonen, sier Wang Bjørnsen, og sikter til den nye obligasjonen på 1,2 milliarder kroner, som ble utstedt i april.

– Dette er vår forståelse av rapporten, og vi kan ta feil her, poengterer han.

Skeptisk til guiding

I rapporten gjentar selskapet utsiktene om en vekst i bruttofortjenesten til intervallet 18 og 20 prosent i 2024. Det har derimot «bare» økt bruttofortjenesten med 15 prosent i år.

– Hvis Crayon skal levere på dette, må de få en betydelig økning i andre halvår, sier Wang Bjørnsen.

Han mener dette kan bli utfordrende for Crayon, ettersom de har økt bruttofortjenesten i tråd med inntektene fra Microsofts Office 365 Commercial-pakke, som er opp rundt 15 prosent i år. Ifølge Bloomberg ventes denne å falle tilbake til 14 prosent i andre halvår.

– Office 365 Commercial er den viktigste driveren for Crayons inntektsvekst, sier Wang Bjørnsen.

Analytikeren merker seg videre at EBITDA i Norden og Europa overgikk forventingene, men bommet i USA.

– Selv om fokuset på EBITDA i dag sannsynligvis vil være på de sterke tallene i Norden og Europa, vil skeptikere spørre hvorfor selskapet ikke klarer å levere i USA, sier han.

– Til tross for at selskapet leverte betydelig bedre enn både våre og konsensus estimater på flere områder, tror vi at spørsmål rundt arbeidskapitalen og vekstutsiktene vil skape tvil for aksjen. Derfor tror vi aksjen skal ned i dag, avslutter Wang Bjørnsen.