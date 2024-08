Nvidia la etter stengetid på Wall Street onsdag frem sin rapport for andre kvartal. Denne viste at salget steg hele 122 prosent fra samme periode i fjor til rekordhøye 30 milliarder dollar. Resultatet smalt opp spenstige 166 prosent til 16,6 milliarder dollar.

Samtidig guidet selskapet 32,5 milliarder dollar i omsetning i inneværende kvartal, over konsensus som lå på 31,9 milliarder dollar. I tillegg ble det annonsert et tilbakekjøpsprogram på 50 milliarder dollar.

Prisingsmakten er sterk

«Faktiske resultater og guiding overgikk forventningene med god margin, og det var ikke noe mer selskapet kunne ha gjort for å holde entusiasmen oppe», skrev seniorøkonom Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i torsdagens morgenrapport.

Likevel reagerte Wall Street med å sende aksjen ned 7 prosent i etterhandelen, fordi prognosene for tredje kvartal var godt under hva de mest optimistiske analytikerne hadde sett for seg.

«Vi snakker eksempelvis om et topplinjeestimat fra noen analytikere på nesten 38 milliarder dollar, noe som var langt unna, men også grunnen til at Nvidia-kursen kunne utfordre odds og spekulasjoner om at aksjen kanskje var overpriset», fortsetter Swissquote-økonomen.

Det er utvilsomt at Nvidia akkurat nå rir på en voldsom bølge av etterspørsel fra teknologikjempene som trenger kraftige grafikkort for å bygge opp AI-kapasiteten i sine datasentre. Prisingsmakten er sterk og et stramt marked bidrar til å løfte Nvidias bruttomarginer opp på 70-80 prosent.

Nvidia-faresignalet

En forvalter CNBC har snakket med anbefaler nå investorene å følge med på spesielt én tallstørrelse som kan varsle starten på nedturen for Nvidias prisingsmakt og marginer.