Kravstore investorer straffer Nvidia

Fremleggelsen av Nvidias seneste kvartalsrapport var ukens store begivenhet i USAs aksjemarked, og både inntektene og inntjeningen oversteg konsensusestimatet med en god margin. Topplinjen vokste med imponerende 122 prosent på et år, mens resultatet økte fra 6,2 til 16,6 milliarder dollar. Også guidiingen for tredje kvartal overrasket positivt. Ved firetiden torsdag var Nvidia-kursen likevel ned med nesten 5 prosent, i kjølvannet av et større fall i onsdagens etterhandel.

I denne resultatsesongen har en rekke aksjer lidd samme skjebne, noe som tyder på at investorene har vært langt mer optimistiske enn snittanalytikeren. Imidlertid er Nvidia-kursen fremdeles opp med 151 prosent, bare siden nyttår.

Også en del amerikanske butikkaksjer får juling for tiden. Onsdag stupte Abercrombie & Fitch, Foot Locker og Bath & Body Works med 7-17 prosent, og torsdag var det Dollar Generals tur til å filleristes. USAs største billigkjede fikk et kursfall på 25 prosent, som følge av skuffende tall for andre kvartal og uventet svak guiding. Omsetningen per butikk økte med elendige 0,5 prosent fra samme periode i fjor. I likhet med de andre detaljistene klaget selskapet over «en finansielt skviser konsumer».

På den positive siden nyter amerikanerne fremdeles godt av et relativt sterkt jobbmarked. Omtrent som ventet kom det i forrige uke inn 231.000 nye søknader om arbeidsledighetstrygd. Antallet som mottar slik støtte er imidlertid nesten 1,9 millioner og dermed nær det høyeste nivået siden november 2021.

Vi fikk også foreløpige inflasjonstall for august fra Tyskland og Spania. Disse falt til henholdsvis 1,9 og 2,2 prosent, og begge var 0,2 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet.

Samtidig ser vi tegn på at folks kjøpekraft stagnerer. I juli var antallet nyregistrerte personbiler i EU skarve 0,2 prosent høyere enn et år tidligere, etter en vekst på 4,2 prosent i juni. Det ble solgt færre nye biler enn noen gang siden januar.