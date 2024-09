Intel ser på «strategiske alternativer»

På New York-børsen fikk Intel en lenge etterlengtet rekyl fredag. Aksjekursen var ved firetiden opp med 8 prosent, som følge av at halvlederprodusenten nå har hyret inn Morgan Stanley og Goldman Sachs for å vurdere ulike «strategiske alternativer». Begrepet omfatter ofte salg av hele selskaper, men i Intels tilfelle diskuteres trolig en adskillelse av design- og produksjonsvirksomheten. Uansett er det klinkende klart er at noe må gjøres, ettersom aksjonærene har tapt mer enn 54 prosent i de seneste fem årene.

I Europa har brennevinsprodusentene hatt motvind i år, både fordi redusert kjøpekraft tvinger husholdninger til å stramme livremmen og ettersom selskapene ikke lenger eksporterer til Russland. Franske Pernod Ricard, som blant annet eier merkene Absolut og Beefeater, meldte at det organiske salget krympet med 1 prosent i regnskapsåret 2024. Et lyspunkt var imidlertid at volumene hentet seg i de seneste seks månedene, samt at resultatet bedret resultatet seg med 1,5 prosent. Pernod Ricard-kursen sank likevel med godt over 2 prosent.

På makrofronten viste en fransk rapport at inflasjonen i august avtok til 1,9 prosent, mindre enn noen gang på tre år. Det ble også kjent at BNP økte med skarve 0,2 prosent fra første til andre kvartal. Veksten var ned fra henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent i de to foregående kvartalene og dessuten 0,1 prosent lavere enn konsensnsestimatet. Også Frankrike trenger tilsynelatende «strategiske alternativer», noe som reflekteres i en annualisert børsoppgang på begredelige 1,0 prosent siden årtusenskiftet.

I USA holdt Feds foretrukne nøkkeltall for inflasjonen, den årlige veksten i personlige utgifter («PCE»), seg på 2,5 prosent i juli. En kjerneversjon, som ekskluderer matvarer og energi, lå på 2,6 prosent. På forhånd var henholdsvis 2,5 og 2,7 prosent ventet. En utfordring er at kjerneinflasjonen ikke har sunket siden mai, noe som sår tvil om Feds narrativ om stadig lavere konsumprisvekst.