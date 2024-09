Har seks tech-favoritter

Resultatsesongen går mot slutten og etter at de fleste selskapene har lagt frem tall for andre kvartal, har analytikerne i storbanken Goldman Sachs valgt ut et knippe tech-aksjer de har troen på etter kvartalsrapportene, skriver CNBC.

Goldman Sachs peker på flere nøkkeltemaer som har drevet inntjeningen i andre kvartal, inkludert avkastning på investert kapital for aksjer knyttet til investeringer i kunstig intelligens (AI), i tillegg til amerikansk detaljhandel.

Fremover tror analytikerne at det kan bli mindre visibilitet rundt lønnsomheten i AI-investeringer, sammen med et dårligere netthandelsmarked som bli mer fokusert på det mest nødvendige.

Med det bakteppet har Goldman Sachs nå kjøpsanbefalinger på Amazon, Uber, Alphabet, Meta, Spotify og Draftkings.

«Vi tror at Amazon ser dette som en mulighet til å vinne markedsandeler og treffe forbrukerne med lavere priser, raskere levering og et bredere utvalg», skriver analytiker Eric Sheridan i rapporten.

Selv om det er sannsynlig at forbrukerne vil velge billigere varer fremover, mener Sheridan at Amazon er riktig posisjonert til å utnytte denne trenden.

Amazon-aksjen ble fredag handlet til 178,5 dollar, noe som impliserer en oppside på 30 prosent til Goldman Sachs' kursmål på 230 dollar.

Sheridan trekker også frem Google-eier Alphabet som et toppvalg. Med et kursmål på 217 dollar ser analytikeren en oppside på rundt 33 prosent fra dagens prising av aksjen.