For to uker siden sank seilbåten «Bayesian» etter å ha havnet i et kraftig uvær utenfor kysten av Sicilia. Syv av de 22 som var ombord i båten omkom i forliset, blant dem den britiske teknologigründeren Mike Lynch og hans 18 år gamle datter Hannah.

Lynch solgte i 2011 sitt programvareselskap Autonomy til Hewlett-Packard for over 11 milliarder dollar, men allerede året etter tok den amerikanske teknologikjempen 8,8 milliarder dollar i nedskrivninger på oppkjøpet etter å ha oppdaget «alvorlige, regnskapsmessige uregelmessigheter.»

Først i juni i år, etter en rettssak som varte i mer enn 12 år, ble 59-årige Lynch frikjent for en 15 punkters svindeltiltale i forbindelse med oppkjøpet. Det var denne frikjennelsen Lynch og hans gjester skal ha vært på båten for å feire da ulykken inntraff.

Kjører milliardkrav mot boet

Samtidig kjørte Hewlett-Packard en sivil rettssak mot Lynch i britiske High Court, og etter en prosess som varte i seks år ble mannen beskrevet av mange som «Storbritannias Bill Gates» i 2022 funnet skyldig i å ha blåst opp verdien av Autonomy.

OMKOM: MIke Lynch og datteren Hannah Lynch. Bildet er ikke datert. Foto: NTB

Dommen er fortsatt ikke avsagt i saken der Hewlett-Packard krever Lynch og hans tidligere finansdirektør Sushovan Hussain for 4 milliarder dollar, og mandag omtaler flere medier – hvorav The Times var først ut – en uttalelse at fra selskapet om at «det vil følge prosessen» mot boet etter Lynch «til den er avsluttet.»

Bloomberg skriver at beslutningen vil være svært upopulær og sette Hewlett-Packards omdømme på spill.

Dommeren som erklærte Lynch skyldig advarte i dommen om at det amerikanske selskapet trolig ville få et beløp langt under kravet, men la samtidig til at «en av sakens tragedier er klar: et innovativt og banebrytende produkt, men arkitekten og selskapet hans vil trolig alltid bli assosiert med svindel.»

Den tidligere finansdirektøren Sushovan Hussain ble for øvrig dømt til fem års fengsel i den amerikanske rettssaken.

Kapteinen drapsetterforskes

Lynchs kone Angela Bacares, som eide seilbåten, overlevde forliset utenfor Sicilia. Parets andre datter var ikke med på den skjebnesvangre turen.

Forrige mandag meldte for øvrig La Repubblica og Corriere della Sera at italienske påtalemyndigheter har innledet drapsetterforskning av kapteinen på «Bayesian», 51-årige James Cutfield.

Etterforskningsleder Ambrogio Cartosio uttalte ifølge Sky News på en pressekonferanse to dager før at forliset kunne ha vært forårsaket av atferd som «ikke var helt i orden.» Etterforskerne vil også forsøke å finne ut om alle passasjerene ble advart.

Eksperter har ifølge Reuters også undret seg over hvordan den 56 meter lange seilbåten kunne synke så raskt som den gjorde.