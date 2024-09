Investorene dumper teknologi og luksus

Etter tirsdagens kraftige børsfall i USA fortsatte nedturen i Asia og Europa. Nikkei 225 svekket seg med godt over 4 prosent, mens Euro Stoxx-indeksen tapte 1 prosent. Halvlederaksjene ASML og Infineon fikk kursfall på 4–5 prosent, og dessuten gjorde luksussektoren det elendig. Blant de største børstaperne fant vi LVMH, Moncler, Burberry og Hermès.

Volvo Car-aksjen stupte på sin side mer enn 7 prosent, etter at BNP Paribas nedjusterte sin anbefaling fra «nøytral» til «selg». Bilprodusenten valgte også å gi opp sin «grønne» målsetning om utelukkende å selge elbiler innen 2030. Ledelsen satser nå på minst 90 prosent elbiler. Endringen skyldes at utrullingen av ladestasjoner går overraskende sakte, at en del land har trukket tilbake elbilsubsidier, samt nye tollavgifter i enkelte markeder.

I USA fikk noen teknologiaksjer enda mer juling. Ved firetiden var Super Micro Computer og Palo Alto Networks ned med 3–4 prosent. Aller verst gikk det imidlertid med lavpriskjeden Dollar Tree. Aksjen stupte 19 prosent, i kjølvannet av en skuffende rapport for andre kvartal. I likhet med rivalen Dollar General kuttet ledelsen sin prognose for 2024. Årsaken er at amerikanere med middels og relativt høye inntekter har fått dårligere råd, noe selskapet ikke tidligere hadde tatt høyde for.

Slike kvartalsrapporter sår tvil om narrativet om USAs vedvarende sterke økonomi. Samtidig skuffer PMI-målinger, som regnes som en ledende økonomisk indikator, i flere av verdens største økonomier. En indeks for eurosonen ble onsdag nedjustert til 51,0 for august, mot ventet 51,2. Dessuten økte områdets produsentprisindeks fra juni til juli med 0,8 prosent, mer enn noen gang siden desember 2022 og 0,5 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet.

India er derimot et lyspunkt, med en PMI på solide 60,7 i august. Her har aktiviteten i privat sektor økt i hele 37 måneder på rad. Alle tall over 50 viser at økonomien er i vekstmodus.