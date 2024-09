Altfor optimistisk og forenklet tro på AI

Debattinnlegg: Hans-Petter Nygård-Hansen, daglig leder i Kommfrem

I sitt motsvar til min kronikk om teknologiens illusoriske produktivitetsløfter, hevder Kjetil Manheim i Nova Consulting Group at jeg feilaktig forveksler personlig produktivitet med generell produktivitetsvekst i samfunnet. Han mener at teknologien ubestridelig har bidratt til produktivitetsvekst gjennom historien, og fremhever potensialet til generativ AI som en fremtidig katalysator for videre vekst. Dette er imidlertid en forenklet og litt vel optimistisk fremstilling av et langt mer komplekst bilde.

Hans-Petter Nygård-Hansen. Foto: Privat

Manheim påstår at teknologiens bidrag til produktivitetsvekst er ubestridelig, men hva sier dataene? En rapport fra Central Bank of Ireland (2024) viser at den globale produktivitetsveksten har falt betraktelig de siste tiårene, til tross for en dramatisk økning i teknologisk innovasjon og bruk.