I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ole Martin Westgaard at den kortsiktige utsikten for Komplett forblir dempet foran selskapets resultater for tredje kvartal, som dhan forventer vil være under konsensus.

Svak etterspørsel og aggressiv prising skaper utfordringer, og DNB Markets gjentar sin holdanbefaling med et kursmål på 8,50 kroner. Meglerhuset forventer en omsetning på 3.782 millioner kroner (mot konsensus på 3.911 millioner kroner), med et justert driftsresultat (ebit) på minus 6 millioner kroner (mot konsensus på 50 millioner kroner), og en bruttomargin på 12,9 prosent. Det tilsvarer en justert driftsmargin på minus 0,2 prosent, sammenlignet med konsensus på 1,3 prosent.

Analysefakta Aksje: Komplett Meglerhus: DNB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 8,50 (8,50)

Til tross for flere strategiske initiativer, inkludert økt fokus på private label, forbedrede innkjøpsbetingelser, og utvidelse av NetOnNet-butikker, venter Westgaard at markedsforholdene vil forbli tøffe på kort sikt.

Komplett har revidert sine lånevilkår, men DNB Markets ser fortsatt risiko for brudd på disse, ettersom de estimerer en gjeldsgrad (NIBD/ebitda) på 4,7-gangeren ved utgangen av tredje kvartal, over grensen på 4,5-gangeren. Estimatene for justert driftsresultat for 2025–2026 har blitt nedjustert med 22–16 prosent, men analytikeren forventer en forbedret utsikt på mellomlang sikt.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.