Telefoner og sosiale medier har ikke skylden

Hans-Petter Nygård-Hansen presenterer igjen en noe pessimistisk analyse av teknologiens rolle i produktivitetsvekst. Han understreker at teknologi alene ikke garanterer produktivitetsøkning, og peker på fallende veksttall til tross for økt teknologibruk.

Mens jeg anerkjenner disse utfordringene, mener jeg at Nygård-Hansens argumentasjon blir for ensidig og regressiv. Han fokuserer primært på teknologiens begrensninger og overser dens transformative kraft, og jeg undres over hva han forsøker å oppnå ved å legge frem et såpass pessimistisk syn på teknologiens rolle. Teknologi er ikke bare et verktøy, men en katalysator for endring. Teknologi er helt sentralt for å løse samfunnsutfordringene han peker på.

Det er riktig at produktivitetsveksten har avtatt de siste årene, men dette kan ikke tilskrives teknologi eller bruken av telefoner og sosiale medier. En rekke faktorer spiller inn, inkludert økonomiske sykluser, demografiske endringer og globale hendelser.

Det er interessant å merke seg at Nygård-Hansen trekker frem McKinsey Global Institute (MGI) og Bank of Ireland som sannhetsvitner for sitt syn. En nærmere titt på disse kildene viser at de faktisk støtter min posisjon. I en artikkel om produktivitetsvekst publisert av Bank of Ireland tidligere i år peker Governor Gabriel Makhlouf på at investeringer i forskning og utvikling (FoU) er avgjørende for å fremme teknologisk innovasjon, som igjen kan øke produktiviteten.

McKinsey Global Institute (MGI) fremhever på sin side at teknologiske fremskritt, som digitalisering og kunstig intelligens (AI), kan øke produktivitetsveksten betydelig. De anslår at AI alene kan legge til mellom 0,2 og 0,7 prosentpoeng til årlig produktivitetsvekst. MGI trekker frem at investering i teknologi er avgjørende for å oppnå produktivitetsvekst, og at land som investerer tungt i teknologi, infrastruktur og urbanisering, som Kina og India, har sett betydelig produktivitetsvekst.

Nygård-Hansen påpeker at Norge har verdens høyeste sykefravær og en arbeidskultur som ikke alltid fremmer produktivitet. Dette er viktige problemstillinger som må adresseres, og jeg er enig med Nygård-Hansen i at teknologi alene ikke er svaret på dette og andre samfunnsutfordringer.

Men teknologi er en viktig del av svaret, ikke problemet. Ved å kombinere teknologi med en kultur for innovasjon, kontinuerlig læring og et fokus på bærekraftig vekst, kan vi skape et samfunn som er rustet for fremtiden. Å vende ryggen til teknologi og investeringer i den vil være å gå glipp av viktige muligheter til å møte de utfordringene Nygård-Hansen selv peker på.

