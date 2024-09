Nvidia smalt opp mer enn 8 prosent på Wall Street onsdag, samme dag som toppsjef Jensen Huang holdt et energisk innlegg på tech-konferansen Communacopia + Technology i regi av Goldman Sachs.

Jensen beskrev ifølge Bloomberg en enorm etterspørsel hvor «alle ønsker å være først og best», og Goldmans TMT-ekspert Peter Callahan hevder «aldri å ha sett så mye energi og begeistring på en bransjekonferanse før.

Les også OpenAI prises kraftig opp etter samtaler om en massiv pengejakt Teknologiselskapet OpenAI er i samtaler om å hente inn en gigantisk pengesum til enda høyere prising.

Saudi-rykter

Samtidig fikk Nvidia-aksjen onsdag også støtte av at den amerikanske regjeringen nærmer seg en godkjennelse av Saudi-Arabia som kjøper av Nvidias mest avanserte brikke H200. Reuters omtaler saken som først ble omtalt Semafor, med henvisning til kilder som kjenner den.

Saudi-Arabias potensielle Nvidia-transaksjoner var ifølge Semafor et hovedtema, men på det uoffisielle plane, på Saudi-Arabias globale AI-toppmøte GAIN. Deltakere på toppmøtet, inklusive ansatte hos Saudi Data and AI Authority, hevder overfor nettstedet at landet nå gjør en innsats for å oppfylle amerikanske sikkerhetskrav og dermed fremskynde kjøpet av Nvidia-brikker.

Les også – Det ser bra ut inn mot 2025 Forvalter John Martin Nilsen er fremdeles optimistisk og benytter sjansen til å plukke opp billige aksjer med gode utsikter.

«Verdens viktigste selskap»: Ny sterk salgsvekst Inntektene føk opp 33 prosent i august, til over 84 milliarder kroner. Måneden før var veksten imidlertid enda større.

Stevnet Washington mistenker at Nvidia bryter konkurranselover, og tar etterforskningen ett steg videre.

Kina-skritt

Kilder med kjennskap til den politiske tankegangen hevder Saudi-Arabia skal ha tatt skritt for å begrense omgangen med kinesiske selskaper, men samtidig holdt døren åpen for Kina om USA stopper tilgangen til de mest avanserte amerikanske brikkene.

En talsperson fra Nvidia har avslått å kommentere Semafor-oppslaget, og det samme har det amerikanske handelsdepartementet – med unntak for at «beslutninger om eksportkontroll vedrørende lisenser, oppføring på svartelister og eventuelle fremtidige politiske tiltak er gjenstand for en grundig prosess på tvers av etater inklusive handels-, utenriks-, forsvars- og energidepartementet.»