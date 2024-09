iPhone-pessimisme senker Apple

Sveitsiske STMicroelectronics var mandagens største taper i Stoxx 600-indeksen. Et gruppesøksmål mot halvlederprodusenten ble anlagt i USA, og aksjonærer som har tapt penger på aksjen mellom 24. januar og 24. juli i år anmodes om å bli med. STMicroelectronics anklages for å ha villedet investorene med for optimistiske prognoser tidligere i år. Aksjekursen var mandag ettermiddag ned med mer enn 3 prosent.

Ved firetiden hadde Apple-kursen falt nesten like mye. Flere analytikere, inkludert i JPMorgan og Bank of America, ser tegn på at etterspørselen etter iPhone 16 Pro er svakere enn normalen, når nye modeller lanseres. Apples børsverdi har likevel steget med 16 prosent, bare siden nyttår.

På makrofronten viste ny statistikk fra eurosonen at den årlige lønnsveksten i andre kvartal ble 4,5 prosent, noe som bidro til at prisene på varer og tjenester fortsatte å stige, selv om en rekke råmaterialer ble billigere. Områdets kjerneinflasjon lå i august på 2,8 prosent, og nivået har nå oversteget sentralbankens mål i 34 måneder på rad.

ESB spår selv at kjerneinflasjonen ikke vil synke til 2,0 prosent før i 2026 – nettopp på grunn av lønnsøkninger. I en tale mandag hevdet sentralbankens sjeføkonom, Philip Lane, følgelig at styringsrentene bare «gradvis» vil reduseres, dersom alt utvikler seg som ventet. Uttalelsen skapte ingen nevneverdige endringer i obligasjonsmarkedet, men bidro til at euroen styrket seg med 0,5 prosentpoeng mot dollar. Ved firetiden var de fleste europeiske børsindeksene dessuten noe ned.

Investorenes oppmerksomhet er imidlertid mest rettet mot denne ukens rentebeslutning fra amerikanske Fed. Derivatmarkedet priser nå inn en 55 prosent sannsynlighet for at styringsrenten reduseres med et halvt prosentpoeng, noe som ikke har skjedd siden mars 2020, i forbindelse med coronautbruddet. En analyse gjennomført av UBS viser at så store rentekutt siden 1987 alltid har kommet i forkant av en resesjon i verdens største økonomi.