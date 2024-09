Kurshavari på elendig guiding

Onsdag ettermiddag holdt AutoStore kapitalmarkedsdag i Manchester. Den siste tiden har aksjekursen gått i kjelleren på grunn av at et svakt marked, og siden årsskiftet er kursen ned 52 prosent.

I 2024 guider AutoStore nå en omsetning på mellom 575 og 600 millioner dollar. Til sammenligning ventet Bloomberg-konsensus en omsetning på 635 millioner dollar, noe som betyr at analytikerne kommer til å kutte estimatene kraftig i kjølvannet av kapitalmarkedsdagen.

Selskapet forespeiler videre en omsetning på 135-140 millioner dollar i tredje kvartal og 148-168 millioner dollar i fjerde kvartal. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 3-7 prosent og 5-16 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Svak guiding sender AutoStore-aksjen rett ned på Oslo Børs. Klokken 14.00 var kursen ned 12,1 prosent til 8,61 kroner. Det er ny ny all-time low for AutoStore.

Skuffet analytiker

SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige har truffet blink med sin salgsanbefaling på AutoStore, og han har et kursmål på 9 kroner.

– Det har vært en tydelig nedjustering av guidingen for året. I første kvartal uttalte de at de hadde et solid grunnlag for vekst i 2024, men i andre kvartal trakk de denne uttalelsen tilbake, selv om de fortsatt forventet vekst i andre halvår. Nå har de justert inntektsforventningene ned til mellom 575 og 600 millioner dollar, sier han.

Mossige påpeker at AutoStore estimerer en markedsvekst på 5 prosent neste år, og hvis selskapet følger markedet, vil salget ligge 15 prosent under konsensus for 2025.

– Når jeg legger dette inn i min modell, ser jeg at aksjen handles til en P/E på 22-23. Det er få nyheter om produktutvikling og innovasjon, og mye er repetisjon av den langsiktige veksthistorien. De leverer heller ikke i nærheten av forventningene på kort sikt. Det mest overraskende er hvor svakt salget er nå. Det ser ikke ut til å bli noen hockeystick-vekst eller et sterkt comeback i 2025. Dette vil ta tid.

Mossige har tidligere fremhevet at AutoStore har vært flinke til å opprettholde gode marginer, med en bruttomargin på 71 prosent og en justert EBITDA-margin på 48 prosent de siste 12 månedene.