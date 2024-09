Intel er i hardt vær, med fallende markedsandeler, marginpress, og etter å ha levert skuffende kvartalstall tidligere i august ble det også klart at selskapet må kutte rundt 15.000 ansatte i tiden fremover.

Ifølge kilder til Reuters og Wall Street Journal, skal halvlederprodusenten Qualcomm ha innledet samtaler med Intel i løpet av de siste dagene for utforske et mulig oppkjøp av selskapet.



Kildene sier videre at Qualcomm-konsernsjef Cristiano Amon selv skal svære involvert i forhandlingene om å kjøpe Intel.

Reuters meldte tidligere i september at Qualcomm utforsket mulighetene for å kjøpe deler av Intels designvirksomhet der PC-enheten skal ha vært av særlig interesse, men at man så på muligheter i hele Intels portefølje.

Samtalene skal være i et tidlig stadie og det skal ikke ha blitt fremmet noe formelt tilbud ennå.

Hverken Intel eller Qualcomm har kommentert saken overfor Reuters.

I hardt vær

Qualcomms interesse for Intel skjer på et tidspunkt der Intel sliter. Selskapet var på et tidspunkt den høyest verdsatte chip-produsenten i verden, men aksjen har rast om lag 60 prosent så langt i år.

Om det skulle bli et oppkjøp vil det mest sannsynlig resultere i etterforskning fra konkurransemyndighetene i USA, Kina og Europa, skriver Reuters.

Det vil også kunne bli det største oppkjøpsforsøket i teknologisektoren, siden Broadcom forsøkte å kjøpe Qualcomm for 142 milliarder dollar i 2018.

Reuters stiller også spørsmålstegn ved hvordan Qualcomm vil finansiere et eventuelt oppkjøp.