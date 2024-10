(Saken oppdateres)

I en børsmelding med forbindelse til kapitalmarkedsdagen i Nordic Semiconductor, melder halvlederselskapet om nye mål for veien videre.

Dette inkluderer et mål om å ha en gjennomsnittlig årlig topplinjevekst på 20 prosent årlig ut dette tiåret. Ifølge meldingen vil dette gjøre det mulig for selskapet å nå sitt lønnsomhetsmål med en EBIDTA-margin på omtrent 25 prosent innen fem år.

Selskapet skriver at første steg i «den operasjonelle giringen» er å levere vekst i 2025 med en flat kostnadsbase sammenlignet med 2024.

I fjor hadde Nordic Semiconductor en omsetning på totalt 543 millioner dollar, og i år venter analytikerne, ifølge konsensusestimater hentet fra DNB Markets, en omsetning på omtrent 514 millioner dollar.

– Vi jobber videre med klare og ambisiøse planer og hvert av våre forretningsområder vil bli holdt ansvarlig opp mot vårt overgripende mål om å gjenopprette lønnsomheten. Vi må skape vekst og styrke bruttomarginene, men vi må også klare å vokse uten å dra på oss for mye kostnader, sier adm. direktør, Vegard Wollan, i meldingen.

Fire nye områder

Selskapet har nylig lansert en ny databrikke, nRF54, som skal lanseres i deres første produkter senere i 2024.

– Introduksjonen av «nRF54 Series» vil drive lanseringen av 2 til 4 nye produktfamilier hvert år og revitalisere den brede produktporteføljen vi har i Bluetooth markedet. Disse produktene er utviklet i samarbeid med våre nøkkelkunder og gjøres tilgjengelig for det brede markedet som standardprodukter, sier Wollan.

Videre opplyser selskapet at de vil snakke om deres videre mål for de fire nye forretningsområdene under kapitalmarkedsdagen; Short-range, Long-range, Wi-Fi og Power Management.

Noen av målene ble listet opp i meldingen: