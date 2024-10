– Norge har alle forutsetninger for å bli verdens mest digitaliserte land. Nå kommer taktskiftet i digitaliseringen av Norge. Det betyr en enklere og tryggere hverdag for folk, et mer konkurransedyktig næringsliv og en mer moderne offentlig sektor, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) legger også vekt på en negativ side av digitaliseringen.

– Vi vil skjerme barn og unge mot passiv skjermbruk og stille krav til tech-selskaper som i dag har for mye makt, sier hun.

De viktigste tiltakene

De viktigste tiltakene i strategien er:

Gi alle i Norge tilbud om høyhastighetsbredbånd, bedre mobildekning, digital lommebok og hjelp til å utvikle grunnleggende digitale ferdigheter.

Digitalisering av hele offentlig sektor, raskere saksbehandling.

Nasjonal infrastruktur for kunstig intelligens, med tilhørende lovverk.

Styrke næringslivets konkurranseevne på det digitale området og den digitale kompetansen.

Barn skal lære å bruke teknologi på en ansvarlig måte, med mer bevisst skjermbruk.

Skal bli verdens mest digitaliserte land

Strategien skal i sum føre til at Norge skal være «verdens mest digitaliserte land».

– Å gjøre Norge til verdens mest digitaliserte land er et ambisiøst mål. Men det er realistisk fordi vi vet hva som skal til for å oppnå målet. Det legger vi nå grunnlaget for, sier Tung.

Dette er en etterlengtet og viktig strategi, mener NHO-foreningen Abelia.

– Skal Norge ha sjanse til å nå disse ambisiøse målene, må tiltakene komme raskt og kraftfullt. Regjeringen må vise klar vilje til å investere i digitalisering, sier administrerende direktør Øystein E. Søreide.

Norge ligger bak

Han mener imidlertid at regjeringen overvurderer dagens tilstand.

– Vi ligger langt bak de beste, og naboene våre jobber hardere enn oss, sier Søreide.

Det mangler tiltak og midler for å kunne følge opp planen, mener Venstre.

– Vi må raskt få på plass flere IKT-studieplasser og flere konkrete tiltak for at vi skal nå målet fram mot 2030, sier næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo.

Høyre mener regjeringens plan ikke holder.

– Digitalisering er mer enn bredbånd. Denne planen er langt fra nok for å lykkes med den digitale transformasjonen samfunnet skal gjennom, sier tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.