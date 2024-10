Google satser på «mixed reality»-bilruter

Teknologi-startupen Distance Technologies hentet nylig inn 10 millioner euro i kapital fra Alphabet og andre investorer, melder selskapet torsdag. Alphabets investering ble gjort via GV, tidligere kjent som Google Ventures.

Det finske selskapet utvikler teknologi som de hevder kan gjøre enhver gjennomsiktig overflate om til en augmented reality-skjerm, slik at brukeren kan se 3D-digitale objekter ved å kikke gjennom overflaten. Det fjerner behovet for klumpete maskinvare, som et mixed reality-headset eller augmented reality-briller.

«Mixed reality» (MR) eller «augmented reality» (AR) går ut på å blande virtuell virkelighet med omgivelsene. Teknologien finnes allerede for eksempel med Apples Vision Pro-briller, som lar brukeren se et objekt foran seg som ikke finnes i virkeligheten.

Distance skal for det meste fokusere på bil-, luftfarts- og forsvarsmarkedene, og selskapet ser for seg å levere skjermteknologi til alt fra biler til jagerfly.



Sporer hvor du ser

Selskapet mener at systemet kan dekke hele overflaten av en hvilken som helst gjennomsiktig overflate, ikke bare et spesifikt hjørne eller den nederste halvdelen av en skjerm, en begrensning som de fleste av konkurrentene som står bak lignende teknologi i nåværende biler står overfor.

Ifølge selskapet går teknologien ut på å bruke sporingsteknologi for å identifisere hvor du ser, og deretter beregne riktig lysfelt for å matche den eksakte posisjonen til øynene dine. Det er dermed programvaren som skiller seg fra konkurrentene i markedet, opplyser selskapet.

Distances teknologi legger til optiske lag over LCD-skjermer, som lar skjermene sende et bilde til stedene hvor øynene dine fokuserer. Ved å bruke teknikken skal Distance kunne skille lysfeltene inn i venstre og høyre øye, og skape et 3D-objekt.