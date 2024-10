Tesla-fabrikken utenfor Berlin sliter med svært høyt sykefravær, så høyt at fabrikkledelsen har tatt i bruk hjemmebesøk for å kontrollere ansatte. Reaksjonene har vært sterke, skriver Handelsblatt, som sitter på et opptak fra et møte i fabrikken torsdag i forrige uke.

I august klatret sykefraværet til 17 prosent, tre ganger gjennomsnittet i tysk bilindustri i fjor. På bestemte ukedager skal fraværet være spesielt høyt.

Truet med politiet

– Man merket det på aggressiviteten, sa personalsjef Erik Demmler på forrige ukes møte om hvordan han og seniordirektør André Therig ble mottatt under besøksrundene.

De to direktørene beskriver mottakelsen som blandet. Ifølge avisen nektet enkelte ansatte å åpne døren, mens andre smelte den igjen og vurderte å ringe politiet.

Situasjonen har nå fanget toppsjefen Elon Musks oppmerksomhet, etter at en bruker delte Handelsblatt-oppslaget på X. I et innlegg på den sosiale medieplattformen han selv eier skriver Musk nå at han ser på saken, melder Bloomberg.

This sounds crazy. Looking into it. — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

– Absurd handling

Produksjonen ved fabrikken har gjentatte ganger blitt stanset de siste månedene, blant annet grunnet logistikkproblemer og protester mot Teslas ekspansjonsplaner. Samtidig svikter elbiletterspørselen.

«Hjemmebesøkene til Tesla-ansatte er den neste absurde handlingen mot det høyere enn gjennomsnittlige langtidssykefraværet ved fabrikken. Selskapets ansatte rapporterer ekstremt høy arbeidsbelastning, med en ledelse som presser dem som er ute med sykdom og lesser ned friske ansatte med ekstraarbeid», skriver IG Metalls regionsjef Dirk Schulze ifølge nyhetsbyrået i en e-post.

Tesla-fabrikken i delstaten Brandenburg sysselsetter rundt 12.000 personer som jobber med produksjonen av Model Y, Europa mest solgte bil i fjor.