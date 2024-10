I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at innhentingen i IT-infrastrukturmarkedet ser ut til å gå saktere enn forventet. Det påvirker Atea negativt, og DNB Markets har derfor nedjustert sine estimater for andre halvår og fremover, grunnet skuffende produktlanseringer og lavere etterspørsel etter AI-relaterte tjenester.

Analytikeren har derfor nedgradert anbefalingen til hold fra kjøp og justert kursmålet til 145 kroner, ned fra tidligere 180 kroner.

Analysefakta Aksje: Atea Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Hold (Kjøp) Kursmål: 145 (180)

Bjørnsen estimerer nå en vekst blant Ateas teknologileverandører på kun 2,3–5,3 prosent på årsbasis i tredje og fjerde kvartal, mot tidligere forventninger om vekst i midt- til høysifret område. Selv om Atea forventes å oppnå en konstant valutavekst på 3–10 prosent i samme periode, nedjusterer analytikeren bruttofortjenesten med 5–6 prosent og driftsresultatet med rundt 20 prosent for andre halvår.

Det gjør at de nye estimatene ligger 5–8 prosent under konsensus for driftsresultatet og 1–12 prosent lavere for inntjening pr. aksje i tredje og fjerde kvartal.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.