Voksesmerter for OpenAI: Forventer milliardtap i år

Selskapet bak ChatGPT, OpenAI, vokser i rekordfart, men litt voksesmerter må vel et av verdens mest aktuelle selskaper også ha.

OpenAI forventer et tap på rundt 5 milliarder dollar i 2024, selv om inntektene ventes å nå 3,7 milliarder dollar, skriver CNBC.

Tapene er knyttet til kostnader for driften av selskapets tjenester, som ChatGPT, samt ansattes lønn og leieutgifter til kontor, skriver New York Times. Flere av selskapets store utgifter er ikke «fullstendig forklart i dokumentene», skriver avisen videre.

Med sin enorme vekst genererte OpenAI 300 millioner dollar i omsetning forrige måned, som er opp svimlende 1.700 prosent siden starten av fjoråret.

OpenAIs tjenester har eksplodert i popularitet siden selskapet lanserte ChatGPT sent i 2022.

Til tross for et forventet tap i år, forventer teknologiselskapet å oppnå et inntektshopp til hele 11,6 milliarder dollar neste år, bekrefter avisen.

På pengejakt

OpenAI, som har Microsoft som en stor støttespiller i ryggen, har den siste tiden holdt på med en heftig finansieringsrunde.

Selskapet er i samtaler om å hente inn 6,5 milliarder dollar fra investorer til en verdi av 150 milliarder dollar.

Kapitalinnhentingen kommer etter kunngjøringen fra OpenAI i slutten av juli om at selskapet vil slippe en prototype av søkemotoren SearchGPT.

Selskapets finansdirektør, Sarah Friar, informerte investorer i en e-post torsdag at finansieringsrunden er overtegnet og vil avsluttes neste uke. Thrive Capital har ledet finansieringsrunden, og har pøst inn en investering på 1 milliard dollar.