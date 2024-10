Det har stormet mellom Elon Musks medieplattform X, tidligere Twitter, og den brasilianske dommeren Alexandre de Moraes etter at dommeren ba X om å blokkere enkelte kontoer som er beskyldt for å spre fake news og hatpropaganda.

Det førte til at landet mistet tilgangen til plattformen i slutten av august.

Nå krever høyesteretten i Brasil at Musk må betale ytterligere 10,3 millioner reais, altså 19,91 millioner norske kroner, for å gjenopprette medieplattformen i landet.

Ifølge Bloomberg er det en straff for at X var tilgjengelig etter at forbudet ble innført 30. august.

Les også Elon Musks X blokkeres i Brasil Den brasilianske dommeren Alexandre de Moraes har stormet mot Elon Musks X siden starten av året. Nå mister landet tilgangen til medieplattformen.

Trakk millioner ut av lokale kontoer

Videre sier Moraes at en umiddelbar gjenoppretting av X avhenger utelukkende av at selskapet overholder brasiliansk lovgivning, samt «absolutt etterlevelse av rettsordrene med hensyn til nasjonal suverenitet».

Ifølge Bloomberg trakk Brasil 18,35 millioner reais, altså 35,47 millioner kroner, fra de lokale bankkontoene til X og Starlink for å betale bøter pålagt av Høyesterett tidligere i september.

Moraes hadde også blokkert Starlinks kontoer i et forsøk på å tvinge teknologiselskapet til å gjøre opp for bøter som ble pålagt etter en tidligere ordre.

X har derimot informert retten i Brasil om at ordrene er blitt fulgt, og har blokkert ni kontoer som angivelig var ansvarlige for å spre hatpropaganda og falske nyheter.