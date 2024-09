Det har stormet mellom Elon Musks medieplattform X, tidligere Twitter, og den brasilianske dommeren Alexandre de Moraes etter at dommeren ba X om å blokkere enkelte kontoer som er beskyldt for å spre fake news og hatpropaganda.

Moraes åpnet også en etterforskning mot Elon Musk tidligere i år, etter at han uttalte at han ville gjenåpne stengte X-kontoer som dommeren tidligere hadde bedt om å blokkere. Musk kalte da beslutningen for grunnlovsstridig.

Nå suspenderer Moraes tilgangen til X i hele landet, etter at medieplattformen ikke overholdt fristen om å utnevnte en juridisk representant i Brasil i retten. Det skriver Reuters.

Blokkeringen av plattformen i landet fører til at X mister ett av sine største markeder, i en tid der Musk sliter med annonseinntekter på plattformen.

Saftige bøter

Ifølge nyhetsbyrået var X fortsatt tilgjengelig i Brasil fredag kveld, men noen brasilianere har meldt om at deres tilgang til X allerede er blokkert. Tre av landets største telekomoperatører sa de ville begynne å blokkere tilgangen natt til lørdag.

Den brasilianske dommeren har også sagt at de som fortsatt får tilgang til plattformen gjennom VPN-er vil bøtelegges med opp mot 9.000 dollar pr. dag, som tilsvarer omtrent 91.700 norske kroner gitt dagens kurs.

Den langvarige striden førte til at Musk stengte selskapets kontorer i Brasil i midten av august, men sørget for at plattformen fortsatt var tilgjengelig i landet.

Suspensjonen vil vare frem til X betaler bøter på til sammen over tre millioner dollar, samt utnevner en brasiliansk representant.