Konsernsjef Christian Klein i SAP, Europas største programvareselskap, advarer EU-politikere mot å overregulere kunstig intelligens (AI), skriver Financial Times.

Klein frykter at strengere reguleringer kan svekke Europas konkurranseevne, særlig i forhold til USA.

– Jeg er helt imot å regulere teknologien. Det vil skade Europas konkurranseevne betydelig hvis jeg kan teste AI-modellene mine bedre i USA, sier han.

Dropper Europa-lanseringer

SAP-sjefen er bekymret for at restriksjoner i EUs nye AI-lov, som forsøker å regulere store språkmodeller og begrense databruk til AI-trening, vil gjøre det vanskeligere for europeiske selskaper å konkurrere. Teknologigiganter som Meta og Apple har allerede droppet å lansere enkelte AI-produkter fra det europeiske markedet som følge av dette.

På motsatt side har du California-guvernør Gavin Newsom som på søndag la ned et veto mot en lover som var ment til å regulere store KI-modeller.

Klein mener heller at EU bør fokusere på å regulere virkningen av AI, ikke selve teknologien.

– Jeg tror den rette diskusjonen foregår i Europa akkurat nå: hvordan kan vi regulere innvirkningen på bedrifter, på sluttbrukere? Ikke reguler teknologien. Reguler resultatet, sier SAP-sjefen.

Investerer 2 mrd.

Han påpeker at SAP investerer 2 milliarder euro årlig i AI, men understreker at selskapet ikke prøver å konkurrere med amerikanske teknologigiganter. SAPs fokus er på forretningsdata, og deres nye chatbot «Joule» kan blant annet skrive kode og foreslå forbedringer i forsyningskjeder.

SAP har opplevd aksjevekst under Kleins ledelse og er nesten på all time-high for tiden, men internt er det utfordringer. En undersøkelse blant tyske ansatte viste at mange vurderer å forlate selskapet, og få har tillit til ledelsen, skriver FT. Klein har varslet at opptil 10.000 ansatte vil bli berørt av en omstrukturering som skal fokusere på AI.

– Hvis vi ikke satser AI og bruker det internt, vil ikke SAP være konkurransedyktige mer, sier Klein.