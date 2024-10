Sent i august skrev Wall Street Journal at OpenAI var i samtaler om å hente inn flere milliarder dollar i en finansieringsrunde som ville verdsette oppstartsselskapet bak ChatGPT til mer enn 100 milliarder dollar.

To uker senere fulgte Bloomberg opp med at finansieringsrunden ville bli på 6,5 milliarder dollar, samtidig med en prising som hadde blitt skrudd opp til 150 milliarder dollar . Onsdag skrev nyhetsbyrået at pengene er på plass til en prising på nettopp 150 milliarder dollar – før penger.

Dermed er OpenAI priset høyere enn hele 87 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen.

ALTMAN-KOMPIS: Joshua Kushner i Thrive Capital (t.v.). Foto: Bloomberg

Kushner bidro mest

Nærmere bestemt 6,6 milliarder dollar ble hentet inn denne gangen, med Thrive Capital som den største bidragsyteren etter å ha spyttet inn 1,3 milliarder dollar. New York-baserte Thrive ble etablert for 15 år siden av Josh Kushner, som skal ha et nært forhold til OpenAI og toppsjef Sam Altman etter å ha gått inn med flere hundre millioner dollar i selskapet siden i fjor.

Microsoft, som allerede har skutt inn 13 milliarder dollar i OpenAI, bidro med nye 750 millioner dollar i denne runden. Blant andre deltakere var Khosla Ventures, Fidelity Management & Research og Nvidia.

Denne seneste finansieringsrunden er ifølge Bloomberg en av de største investeringene gjort noensinne utenfor børs, og gjør OpenAI til en av de tre største venture-støttede oppstartsselskapene – ved siden av Elon Musks SpaceX og TikTok-eier ByteDance.

Abu Dhabi ble med

Andre investorer som har satset på OpenAI i denne runden er Tiger Global Management med 350 millioner dollar og Altimeter Capital med minst 250 millioner dollar, opplyser nyhetsbyråets kilder med kjennskap til saken. Blant bidragsytere utenfor USA er Softbank og Abu Dhabi-baserte MGX – hvorav førstnevnte skal ha gått inn med 500 millioner dollar.

SJOKKERT: Altimeter Capital Management, ledet av Brad Gerstner, deltok i finansieringsrunden. Foto: Bloomberg

OpenAI skriver i en uttalelse at den friske kapitalen vil gå til å øke datakapasiteten og drive AI-forskningen videre fremover.

– AI persontilpasser allerede læring, fremskynder gjennombrudd i helsesektoren og øker produktiviteten. Og dette er bare begynnelsen, sier OpenAIs finansdirektør Sarah Friar i en kommentar.

– Folk er sjokkerte

Den enorme verdsettelsen av OpenAI har ifølge Bloomberg begeistret Silicon Valley.

– Folk er sjokkerte over 150 milliarder dollar. Men OpenAI forventer å generere over 10 milliarder dollar i inntekter neste år, og en multippel på 10 ganger forventede inntekter er ikke urimelig for et selskap som er i ferd med å gå på børs, sa Altimeter-sjef Brad Gerstner ifølge nyhetsbyrået under Madrona IA-konferansen i Seattle onsdag, og trakk frem Google og Facebook som lignende eksempler.

Ifølge Gerstner er børsnotering et «naturlig neste skritt» for OpenAI, som han hevder er «det viktigste AI-selskapet i USA ved siden av Nvidia.»