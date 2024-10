Elon Musks medieplattform X har vært suspendert i Brasil siden slutten av august. Suspensjonen ble innført etter en lang uenighet med den brasilianske dommeren Alexandre de Moraes.

For å gjenopprette tilgangen i landet mangler Musk kun å betale bøter på over 5 millioner dollar til sammen, altså rundt 53 millioner norske kroner gitt dagens kurs.

Fredag leverte X inn en ny begjæring om å få gjenoprettet tilgangen i landet, og sa at disse bøtene er blitt betalt.

Brasils høyesterett uttalte derimot at X ikke hadde betalte de utestående bøtene til riktig bank, og at en ny vurdering ikke vil bli gitt før dette er gjort.

Advokatene som representerer X benekter imidlertidig at selskapet hadde betalt bøtene til feil konto. Det skriver Reuters, som har fått tilgang på rettsdokumenter.

– Grunnlovsstridig

Uenigheten med Moraes skal ha oppstått tidligere i år da han ba X om å blokkere enkelte X-kontoer som omtales som «digital militias». Disse er beskyldt for å spre fake news og hatpropaganda under tidligere president Jair Bolsonaros regime.

Moraes åpnet også en etteforskning mot Elon Musk tidligere i år, etter at han uttalte at han ville gjenåpne stengte X-kontoer som dommeren tidligere hadde bedt om å blokkere. Musk kalte da beslutningen for grunnlovsstridig.