Ecit har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i datterselskapene av svenske Qlosr Group, går det frem av en børsmelding.

Transaksjonen er betinget av vellykket due diligence, regulatorisk godkjennelse, samt godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling i Qlosr Group.

Oppkjøpet forventes fullført i november 2024.

– Dette vil styrke vår kompetanse og kundeleveranser innenfor Managed Services og IT-leveranser i Sverige, sier Ecit-sjef Peter Lauring i en kommentar.

300 millioner svenske

Qlosr skriver i en egen pressemelding at datterselskapene selges for 300,9 millioner svenske kroner.

Oppgjøret består av en kontantdel på 11,5 millioner, oppgjør av gjeld til kredittinstitusjoner på rundt 50 millioner, oppgjør av gjeld som Qlosr har i tilleggsvederlag til ulike parter på 12,2 millioner og oppgjør av selskapets konserninterne gjeld på 227,2 millioner svenske kroner.

I tillegg kommer et variabelt kontant tilleggsvederlag på maksimalt 12,5 millioner, forutsatt at EBITA (driftsresultat før nedskrivninger) for de solgte datterselskapene når minst 45 millioner svenske kroner i ett av årene 2025, 2026 eller 2027.

Vraker intensjonsavtale

Som en konsekvens av Ecit-oppkjøpet har Qlosr Group valgt ikke å gå videre med intensjonsavtalen som ble annonsert 30. august i år om salg av enkelte forretningsområder til et skandinavisk IT-konsern.

Qlosr Group er en totalleverandør av IT-tjenester og IT-leveranser i Sverige, med kunder i både privat og offentlig sektor. Selskapet hadde 168 ansatte og omsatte for 311,1 millioner svenske kroner i første halvår 2024. Den oppkjøpte delen av Qlosr vil omfatte omtrent 155 ansatte.

Tilbudsperiode løper ut

Ved stengetid på Oslo Børs tirsdag utløper for øvrig tilbudsperioden i forbindelse med budet fra Olympus Bidco. 3. oktober ble det kjent at budgiver hadde mottatt aksepter fra omtrent 94,5 prosent av utestående aksjekapital.

Olympus BidCo er et selskap opprettet av det britiske fondet TowerBrook, som tidligere ble spunnet ut fra Soros Fund, hvor George Soros er grunnlegger.