Techstep spikret avtale og henter 30 millioner

Techstep har lansert en garantert emisjon på 30 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.

Opptil 2.777.777 nye aksjer vil bli utstedt, og tegningskursen er satt til 10,80 kroner. Arctic Securities er engasjert til å bistå i prosessen.

Emisjonen er fullt ut garantert av Jan Haudemann-Andersen-selskapet Datum, Jens Rugseth og Rune Syversens selskap Karbon Invest samt Jon Harald Nordbrekkens Valset Invest.

I tillegg har Datum, som før emisjonen eier 18,5 prosent av de utestående aksjene i selskapet, og Karbon Invest, som har 13,8 prosent, forpliktet seg til å minimum tegne seg for sin pro-rata-andel av emisjonen. Valset Invest har på sin side forpliktet seg til å tegne seg for 8 millioner.

Midlene som hentes, skal benyttes til nødvendige investeringer knyttet til nylig inngått avtaler, styrking av likviditetsbuffer og generelle selskapsformål.

Formaliserer med Ice

Onsdag ettermiddag har Techstep også meldt at en kommersiell avtale med mobiloperatøren Ice nå er formalisert, etter at partene innledet et samarbeid i mai.

Samarbeidet – en «strategisk produktpartneravtale», ifølge Ice – innebærer at Ice får tilgang til Techsteps Device Lifecycle Management-plattform samt administrerte tjenester og sikkerhetsfunksjoner.

Techstep opplyser at de første kundene vil være på plass i første kvartal 2025, og at finansielle effekter vil ta seg opp fra andre halvår 2025.

Ny guiding

I forbindelse med emisjonen har Techstep dessuten oppdatert sine finansielle ambisjoner for inneværende og neste år.

Den annualiserte veksten for gjentagende inntekter estimeres til 5–15 prosent i år og 30 prosent neste år.

Netto bruttoresultat estimeres å vokse 0–5 prosent i år og 20–30 prosent i 2025.