For en måned siden stengte Brasils høyesterett tilgangen til Elon Musk-eide X (tidligere Twitter), etter at milliardæren nektet å fjerne ekstremistisk innhold på den sosiale medieplattformen. Nå har Musk gitt seg og tilgangen ble tirsdag gjenåpnet, skriver Financial Times.

Avisen karakteriserer gjenåpningen som en helomvending for Musk etter at han i månedsvis har hånet retten og anklaget dommer Alexandre de Moraes for å være en «diktator» med sine krav om at X slettet konti tilknyttet ytterliggående høyrevridde grupperinger i det sør-amerikanske landet.

– Ingen over loven

– Denne konflikten med X viser at ingen enkeltperson, intet selskap eller ingen plattform er hevet over loven, sier professor Luca Belli på jusfakultetet ved Getulio Vargas Foundation i Rio de Janeiro.

GJENÅPNET X: Brasils høyesterettsdommer Alexandre de Moraes. Foto: NTB

– Selv om mange har prøvd å fremstille dette som en sak om ytringsfrihet, handler det til syvende og sist om suverenitet – om et lands evne til å regulere tjenester og teknologi i tråd med lovverket, fortsetter han overfor avisen.

Tilgangen til X i Brasil ble sperret i slutten av august etter at selskapet overså en rettslig frist for å utnevne en juridisk representant, slik Brasils sivile lovgivning krever. Noen uker før hadde Musk stengt X-kontoret i São Paulo og avskjediget sin juridiske representant, og påsto hun hadde blitt truet med bøter og arrestasjon for å nekte slettingen av innhold.

Full retrett

Men nå har X ifølge Financial Times gått med på å gjeninnsette en juridisk representant og betale millioner av dollar i bøter. Selskapet har også fjernet kontiene som fremprovoserte konflikten i utgangspunktet.

Da tilgangen ble sperret i slutten av august hadde X rundt 20 millioner brukere i Brasil, langt bak Instagram og TikTok. Mange av disse flyktet under forbudsperioden til en annen mikroblogg-plattform, Bluesky, som hevder å ha 10 millioner brukere på verdensbasis.