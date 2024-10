Ber om Temu-blokade

Indonesiske myndigheter har bedt Google og Apple om å blokkere Temu fra deres respektive app-butikker i landet, ifølge Reuters.

Årsaken skal være at Indonesia ønsker å verne markedet fra Temus billigprodukter, i et forsøk på å støtte indonesiske små og mellomstore bedrifter, sier kommunikasjonsminister Budi Arie Setiadi.

Budi mener at Temus forretningsmodell, som går ut på å knytte konsumenter direkte til kinesiske fabrikker for å redusere priser, bidrar til usunn konkurranse.

«Vi er ikke her for å beskytte netthandel, men vi beskytter små og mellomstore bedrifter. Det er flere millioner vi må beskytte», sier kommunikasjonsministeren.

Budi sier videre at Indonesia vil legge en stopper for at Temu gjør investeringer i lokale netthandelsløsninger, dersom selskapet prøver å gjøre dette.

Han legger til at myndighetene planlegger å be om en tilsvarende blokkade av den kinesiske netthandelstjenesten Shein.

Temu, Apple og Google har ikke kommentert saken, mens Shein forteller Reuters at selskapet ikke har noen virksomhet i landet.

Indonesia har tidligere tvunget den kinesiske medieplattformen TikTok til å stenge ned selskapets netthandelsløsninger i landet. Noen måneder senere gikk TikTok med på å kjøpe en majoritetsandel av det indonesiske teknologikonglomeratet GoTos netthandelsvirksomhet.

Indonesias netthandelsindustri er ifølge Google, Temasek Holdings og Bain, ventet å vokse fra 62 milliarder dollar i 2023 til mer enn 160 milliarder dollar innen 2030.