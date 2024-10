Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) meldte torsdag om et resultat etter skatt på 352,3 milliarder Taiwan-dollar (10,1 milliarder dollar) i tredje kvartal, sitt høyeste noensinne.

Resultatet er opp hele 54 prosent fra 211,0 milliarder Taiwan-dollar i samme periode i fjor.

Inntektene kom inn på 759,7 milliarder Taiwan-dollar (23,5 milliarder dollar), og klatret dermed 39 prosent fra 546,7 milliarder Taiwan-dollar i tredje kvartal 2023. Bruttomarginen steg fra 54,3 til 57,8 prosent.

LSEG-konsensus pekte ifølge Reuters på forhånd mot 300,2 milliarder Taiwan-dollar i resultat etter skatt.

Tallene ble lagt frem etter stengetid på Taiwan-børsen torsdag, men på Wall Street reagerer TSMC-aksjen opp mer enn 8 prosent i førhandelen. Oppgangen hittil i år er 75 prosent, og selskapet er priset til omtrent 840 milliarder dollar.

Ekspanderer kraftig

TSMCs investeringer i produksjonsutvidelser landet i tredje kvartal på 6,4 milliarder dollar, marginalt opp fra 6,36 milliarder dollar i de tre foregående månedene. På telekonferansen i kjølvannet av tallslippet guidet verdens største produsent av avanserte AI-vennlige databrikker investeringer for helåret 2024 på litt over 30 milliarder dollar, mot en tidligere prognose på 30-32 milliarder dollar.

Selskapet har blant annet varslet bygging av tre nye anlegg i den amerikanske delstaten Arizona for rundt 65 milliarder dollar, men har samtidig understreket at det meste av produksjonen vil bli i Taiwan. Den første av Arizona-fabrikkene estimeres nå å starte volumproduksjon neste år, den andre i 2028 og den siste før utgangen av tiåret.

Svak ASML-guiding

I fjerde kvartal estimerer selskapet med storheter som Nvidia og Apple på kundelisten inntekter på 26,1-26,9 milliarder dollar. Det vil i så fall være opp fra 19,6 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Reuters påpeker at TSMC akkurat nå møter lite konkurranse i markedet for avanserte databrikker, men at både Intel og Samsung prøver å utfordre taiwanernes dominans.

Torsdagens TSMC-rapport kommer i kjølvannet av at nederlandske ASML, som leverer produksjonsutstyr til det taiwanske selskapet, leverte skuffende topplinjeguiding tidligere denne uken. Markedet reagerte med å sende aksjen ned nesten 16 prosent tirsdag og nye 5 prosent onsdag. Torsdag formiddag er fallet på mer beskjedne 0,5 prosent.