Netflix stiger 9 prosent

Netflix-kursen var fredag ettermiddag opp med nesten 9 prosent, etter at strømmegiganten publiserte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for tredje kvartal. Selskapet høstet en del kritikk, da det for et par år siden lanserte et reklamesubsidiert abonnement, men modellen har fungert godt. Antallet brukere i dette segmentet økte med hele 35 prosent fra andre til tredje kvartal alene.

I Europe var British American Tobacco blant børstaperne, med et kursfall på nesten 4 prosent. Tobakkprodusenten er nær et forlik knyttet til rundt 100.000 sigarettrelaterte søksmål i Canada. Sammen med Philip Morris og Japan Tobacco skal selskapet punge ut med et beløp tilsvarende 260 milliarder kroner.

Også Volvo Group – som lager lastebiler og busser, men ikke personbiler – fikk en nedtur på nesten 4 prosent. Omsetningen i tredje kvartal var 12 prosent lavere enn i samme periode i fjor, samtidig som driftsresultatet krympet fra 19,3 til 14,1 milliarder svenske kroner. Toppsjef Martin Lundstedt hevdet det var snakk om en «normalisering» av etterspørelen i frakt- og byggebransjene, etter uvanlig høye aktivitetsnivået i 2023. Neste år venter ledelsen at volumene står på stedet hvil, grunnet «usikkerhet» rundt den økonomiske utviklingen.

Luksusaksjer som Gucci-eieren Kering og Moncler steg derimot med 3-4 prosent, etter at Kina offentliggjorde uventet sterke BNP-tall for tredje kvartal. Aktivitet i verdens nest største økonomi økte med 4,6 prosent på årsbasis, mens økonomenes snittestimat lå på 4,5 prosent. Veksten var imidlertid den laveste siden fjorårets første kvartal.

For øvrig er det ikke bare S&P 500-indeksen som ofte setter rekorder i år. I spotmarkedet klatret gullprisen til 2719 dollar per unse, en ny toppnotering. Nivået er nå opp med 39 prosent på et år, noe som innebærer at det «uproduktive» edle metallet har gitt en avkastning på linje med S&P 500 og Nasdaq 100 – og langt mer enn Europas børsindekser.