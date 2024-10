Storaksjonær slakter ABG-analyse

Fredag morgen sendte ABG Sundal Collier-analytiker Øystein Elton Lodgaard ut en ny analyseoppdatering på Crayon. Han nedgraderte aksjen fra kjøp til hold, og kuttet kursmålet fra 170 til 135 kroner.

«Vi nedgraderer til hold. Grunnen er at konsensusforventningene er for høye for både andre halvår 2024 og for 2025 og 2026. For andre halvår 2024 er vi henholdsvis 11 prosent og 4 prosent under konsensus for justert EBITDA i tredje og fjerde kvartal», skrev analytikeren.

Investorene svarte med å sende aksjen ned hele 7,9 prosent til 117,70 kroner. Tidligere Protector-sjef Sverre Bjerkeli, som er niende største Crayon-aksjonær, sendte fredag ettermiddag ut et nyhetsbrev der han kommenterte på ABG-analysen og kursfallet.

«Vi har lest og forstått analysen, men vi deler ikke meningene den er basert på, som jeg fortalte analytikeren tidligere i dag», skriver han.

Tror på sterke tall

Sverre Bjerkeli er blitt kjent for sine aksjeanalyser, som han publiserer på Hvaler Invests hjemmesider. Han har også et nyhetsbrev med rundt 500 abonnenter.

«Uten å gå for mye i detaljer, peker analysen på historiske mønstre knyttet til EBITDA som indikerer at konsensus for fjerde kvartal er for høy, og de har ikke tro på ledelsens uttalelser om en betydelig volumøkning i andre halvår, mest i fjerde kvartal, som vil resultere i en vekst på 18-20 prosent slik de har guidet», skriver Bjerkeli.

Han mener at Crayon vil levere sterke tall i tredje kvartal, og enda bedre i fjerde kvartal.

«Konsulentmarginene er på vei opp, slik vi så i andre kvartal, etter å ha vært svært svake det siste året. Ledelsen har over tid guidet i det nedre sjiktet og overprestert, med svært få unntak. Derfor har vi en generell tendens til å stole på deres guiding», skriver storaksjonæren.

Bjerkeli argumenterer også for at Crayon vil ha fokus på marginer fremover gjennom færre ansatte, som vil vise seg i tallene.

SENDTE NED KURSEN: ABG Sundal Collier-analytiker Øystein Elton Lodgaard nedgraderte Crayon fredag. Foto: Iván Kverme

Kjøpte aksjer

«Hva du skal gjøre med denne informasjonen? Det er opp til deg. Vi har benyttet denne anledningen til å kjøpe rundt 150.000 aksjer i dag, så vi satser der vi snakker», skriver Bjerkeli.

Han minner om at Hvaler Invest har planer om å sende ut en analyseoppdatering på Crayon til uken i forkant av tredjekvartalstallene.

Før fredagens aksjekjøp eide Hvaler Invest 1,96 millioner aksjer i Crayon verdt 232 millioner kroner.

Nesten alle meglerhus har kjøpsanbefaling på Crayon, bortsett fra DNB Markets og BNP Paribas, samt ABG Sundal Collier nå. Hvaler Invest har kursmål på 242 kroner i Crayon – og er langt mer optimistisk enn meglerhusene.