I en ny analyse fra DNB Markets skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at han ser tegn til bedring i Smartoptics’ markeder etter en utfordrende nedgangsperiode. Han forventer at selskapet kan oppnå inntektsvekst fra fjerde kvartal.

Analysefakta Aksje: Smartoptics

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 21 (21)

Bjørnsen har gjort betydelige nedjusteringer i sine estimater, men opprettholder likevel sin kjøpsanbefaling og kursmål på 21 kroner da han forventer et oppsving i markedet for optisk nettverksutstyr og økt etterspørsel etter båndbredde drevet av kunstig intelligens (AI).

For tredje kvartal forventer analytikeren flate inntekter, men en vekst i fjerde kvartal. Bjørnsen påpeker at denne utviklingen er i tråd med tilsvarende selskaper, og at Smartoptics har gode forutsetninger for inntektsvekst på kort sikt.

Til tross for nedjusterte estimater, fremhever DNB Markets en konkurransedyktig posisjon og en langsiktig vekstbane for Smartoptics.

Mandag endte aksjen på 17,00 kroner, ned 2,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.