Den amerikanske investoren Carson Block, som i USA er berømt for å finne overvurderte selskaper å vedde mot, anbefaler nå kjøp av store teknologiselskaper, melder Bloomberg.

Årets mange rekordnoteringer for S&P 500-indeksen har gjort flere bekymret for prisingen, men Muddy Waters Capital-gründeren hevder kapitalinnstrømningen fra pensjonsfond vil bli en viktig katalysator for ytterligere oppgang – spesielt for indekstunge aksjer.

– Ikke tenk for mye

– Det lønner seg nok ikke å tenke for mye, bare lukke øynene og sannsynligvis kjøpe Magnificent Seven, sier Block i et TV-intervju med Bloomberg, og viser til gruppen av teknologiaksjer der Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla inngår.

– De siste årene har jeg sett tilbake på min karriere som aktiv shortselger og regnet på det, og følt at jeg sannsynligvis bare kunne ha vært long S&P 500, legger han til overfor nyhetsbyrået.

– Kina gir ikke mening

S&P 500 avsluttet sist fredag sin sjette positive uke på rad, og har satt all-time high 47 ganger i år.

– Så lenge arbeidsmarkedet er rimelig sterkt i USA – og det er det – vil du ikke se uttak av kapital. Du vil bare fortsette å se innstrømninger, spesielt i de tyngste selskapene i indeksen, fortsetter Block.

Samtidig endrer stimulansetiltakene fra Beijing ikke investorens negative holdning til Kina, et marked han ifølge Bloomberg tidligere har kalt «uinvesterbart»

– Problematisk selskapsstyring, politisk «vilkårlighet» og geopolitiske utfordringer utgjør fortsatt store hindringer. Fra et mellomlangt til langt perspektiv ser jeg bare ikke hvordan det gir mening å ha penger investert i Kina, sier Block.