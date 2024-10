SAP-kursen har steget med 72 prosent på et år, og oppturen fortsatte med et løft på rundt 4 prosent tirsdag. Det tyske programvareselskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for kvartalet som ble avsluttet 30. september. Samtidig ble «guidingen» for hele regnskapsårets driftsresultat oppjustert fra 7,6-7,9 milliarder euro til 7,8-8,0 milliarder euro, gitt en anslått omsetningsvekst på 10-11 prosent. Den positive utviklingen skyldes hovedsakelig høy etterspørsel etter skybaserte tjenester.

For svenske Saab ble oppturen på mer enn 7 prosent. Produsenten av kampfly og annet militært utstyr drar nytte av Europas esende forsvarsbudsjetter og opplevde en 41 prosent vekst i ordreinngangen i tredje kvartal. Den organiske årlige veksten ble hyggelige 17 prosent, mens driftsresultatet bedret seg med 38 prosent. Ledelsen fortalte at etterspørselen nå er så sterk at kapasiteten må utvides og produksjonen effektiviseres.

Intercontinental Hotels fikk en kursoppgang på nesten 1 prosent. Konsernet driver mer enn 6.500 hoteller globalt, og i tredje kvartal leverte de fleste regionene god vekst. Kina var unntaket, med en 10 prosent svekkelse i inntektene per tilgjengelig rom. Ledelsen regner likevel med å avslutte 2024 «i tråd med markedets forventninger og vår vekstalgoritme».

For øvrig var renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner helt oppe i 4,2 prosent, et nivå vi ikke har sett siden sent i juli og 0,6 prosentpoeng mer enn den 16. september. De langsiktige inflasjonsforventningene, som reflekteres i prisen på inflasjonssikrede obligasjoner, har samtidig bykset fra 2,0 til 2,3 prosent.

En mulig forklaring er at markedet i stadig større grad priser inn at Trump vinner USAs presidentvalg og raskt lanserer en ekspansiv finanspolitikk. Så sent som i forrige uke snakket han om å fjerne all inntektsbeskatning for ansatte i politiet, brannvesenet og forsvaret – i alt opptil 20 millioner amerikanere. Han har også foreslått en lav 15 prosent selskapsskatt for USA-baserte produsenter.