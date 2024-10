SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Schibsted hadde inntekter på 2,61 milliarder i tredje kvartal, på forhånd var det ventet 2,52 milliarder.

«Når det gjelder økonomisk prestasjon, endte konsernets inntekter for tredje kvartal på 2.607 millioner NOK, som representerer en økning på 9 prosent år-over-år på konstant valutabasis, mens konsernets EBITDA forbedret seg med 17 prosent til 670 millioner», sier adm. direktør Christian Printzell Halvorsen.

Ebita (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 670 millioner kroner var bedre enn Bloomberg-konsensus på 549,1 millioner. Ebita-marginen havnet på 26 prosent, opp fra 24 prosent i samme periode i fjor.

Kraftig resultathopp

Under finansinntektene inngår salget av Aurelia, som utgjorde 5,13 milliarder kroner. Dette bidro til å løfte resultatet markant fra fjoråret. Resultat før skatt endte dermed på 5,14 milliarder kroner, et kraftig hopp fra 1,49 milliarder i fjor.

Nordic Marketplace-segmentet økte inntektene med 6 prosent, i tråd med konsensus; 1.446 millioner mot 1.462. EBITDA fra segmentet var derimot 8 prosent høyere enn konsensus; 565 mot 521 millioner. Reklameinntektene falt 18 prosent, mens rubrikkinntektene var opp 10 prosent.

Schibsted (Mill. NOK) 3. kv./24 3. kv./23 Inntekter 2.607 2.359 Driftsresultat 345 378 Resultat før skatt 5.141 1.495 Resultat etter skatt 5.104 14.456



Delivery-segmentet slo inntektsestimatene med over 24 prosent; 599 mot 481 millioner. Selskapet trekker frem «økte volumer i Helthjem, kombinert med oppkjøpet av Amedia Distribution».

– Nytt steg

«Tredje kvartal i 2024 representerte et nytt viktig steg i vår strategiske transformasjon til å bli et rendyrket markedsplass-selskap», sier Printzell Halvorsen. «Etter salget av vår medievirksomhet og Adevinta-transaksjonen, som genererte en samlet kapitalavkastning på rundt 24 milliarder NOK, har vi utbetalt den andre delen av det spesielle kontantutbyttet på 2 milliarder NOK og igangsatt den første delen av vårt tilbakekjøpsprogram for aksjer på 2 milliarder NOK.»

Schibsted har tidligere annonsert omorganisering og kostnadstiltak som er «på riktig spor, med fullføring forventet innen utgangen av november», sier konsernsjefen.

«Videre fortsetter vi å fokusere på å forenkle driften». Selskap har tenkt å trekke seg ut fra Lendo, Prisjakt, Mittanbud, Servicefinder, Remppatori og 3byggetilbud.dk, men dette er tidligere kommunisert.