Stanser forsendelser til Kina

Chip-produsenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) har stanset forsendelser til det kinesiske selskapet Sophgo etter at en av selskapets chiper skal ha blitt funnet i en av Huaweis AI-prosessorer.

Det skriver Reuters som viser til kilder med kjennskap til saken.

Kinesiske Huawei har fra før av restriksjoner mot å kjøpe teknologi fra TSMC, på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn i USA, skriver Reuters.

Sophgo uttaler på sin side at det har forholdt seg til alle regler, og har aldri gjort forretninger med Huawei. Selskapet har videre gitt en detaljert rapport til TSMC som skal bevise at det ikke kan knyttes til Huawei.

Både TSMC og Huawei har ikke kommentert saken. Det amerikanske handelsdepartementet bekrefter at det kjenner til at det kan ha skjedd et brudd på eksportreglene, men vil ikke kommentere om det har satt i gang en etterforskning.

Analyseselskapet TechInsights skal ha oppdaget TSMC-chipen i Huaweis Ascen 910B-prosessor. TSMC skal deretter å ha varslet amerikanske myndigheter, forteller kildene.